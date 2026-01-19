Delfina Gómez destaca en reunión con periodistas avances del Plan Integral Oriente

Encuentro con periodistas en el Edomex

Durante el Encuentro con Periodistas del Valle de México y la Región de los Volcanes, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez subrayó que su labor cumple una función social fundamental, al servir como vínculo entre la ciudadanía y las instituciones.

“El periodista nos conecta con sus audiencias, hace posible que la información pública fluya y, al mismo tiempo, que la denuncia ciudadana llegue a las autoridades. De ahí la valía de su función social, ya que al informar contribuyen también a crear ciudadanía, a fortalecer la democracia y a intensificar la participación social”, afirmó Gómez Álvarez.

La funcionaria informó que el Plan Integral para el Oriente del Estado de México contempla 121 programas y acciones sociales y urbanas, con una inversión federal superior a los 75 mil 700 millones de pesos, la cual servirá para atender rezagos estructurales y colocar a millones de mexiquenses en el centro de las políticas públicas.

Gómez Álvarez explicó que el proyecto impulsado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, beneficiará de manera directa a municipios como Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán e Ixtapaluca, entre otros, para el avance de la infraestructura, bienestar social y desarrollo urbano.

De igual manera, la gobernadora estatal resaltó las obras de movilidad e infraestructura social que se desarrollan en la Región Oriente. Entre ellas, la reconstrucción del Periférico Norte, que contempla una inversión superior a mil 265 millones de pesos, la intervención de 108 kilómetros en beneficio de más de 15 millones de usuarios.

En materia de seguridad, Delfina Gómez reveló que de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el Estado de México registró una reducción del 54 por ciento en el promedio de homicidios diarios y una disminución del 22 por ciento en los delitos de alto impacto, como resultado de la coordinación institucional y las estrategias implementadas.

Asimismo, la funcionaria reiteró que mantendrá una política de comunicación abierta, trabajo en territorio y coordinación con los distintos órdenes de gobierno, como pilares para consolidar el bienestar de las y los mexiquenses.

La Crónica de Hoy 2026