Diputado de Morena señala a Tabe de ocurrente por pedir reubicar embajadas en MH

Mauricio Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo

El diputado morenista del Congreso Local, Víctor Hugo Romo, calificó como “una desequilibrada ocurrencia, sin sustento alguno”, la solicitud del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de reubicar las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua fuera de esa demarcación.

El legislador señaló que Tabe desconoce sus atribuciones y facultades, y que al plantear tal propuesta incurre en una interpretación errónea de la ley.

“¿Sacar embajadas de Miguel Hidalgo, neta?”, se preguntó el legislador al comentar que un alcalde no tiene competencia para decidir sobre política exterior, ya que es una facultad exclusiva del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La petición de Mauricio Tabe se debe a que los Gobiernos de dichas naciones supuestamente “han oprimido, callado y encarcelado a su pueblo inocente y han abusado del poder”.

“Mientras sea alcalde en Miguel Hidalgo no abrazamos criminales, no respaldamos abusos y no guardamos silencio frente a la injusticia y el abuso del poder”, fue parte del discurso del edil.

Por lo que el morenista acusó al alcalde de actuar como si las embajadas fueran puestos ambulantes, y de gobernar mediante “berrinches y propaganda personal”, en lugar de atender las necesidades reales de la demarcación.

El diputado recordó que las representaciones diplomáticas cuentan con inmunidad y protección internacional conforme a la Convención de Viena, por lo que ninguna autoridad local puede ordenar su reubicación por motivos ideológicos o políticos.

Además, destacó que Tabe debería concentrarse en resolver problemas prioritarios en Miguel Hidalgo, como el deterioro urbano, la proliferación de basura, infraestructura en mal estado y la inseguridad.

“Si tanto le preocupa Miguel Hidalgo, que deje de buscar reflectores y se ponga a trabajar en lo básico. Miguel Hidalgo no necesita un cómico: necesita un gobierno responsable”, concluyó Romo.