Entregan rehabilitación de iluminación del Complejo de Béisbol de Texcoco

Con una inversión superior a los 4.5 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Texcoco realizó la entrega oficial de los trabajos de rehabilitación y equipamiento de la iluminación del Complejo de Béisbol, una obra que permitirá mejorar las condiciones de este espacio deportivo y fortalecer la práctica del béisbol en el municipio.

La entrega fue encabezada por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, quien estuvo acompañado por el senador con licencia por el Estado de México Higinio Martínez Miranda, la senadora Sandra Luz Falcón Venegas, el expresidente municipal Jesús Adán Gordo Ramírez, así como integrantes del Cabildo y funcionarios municipales. También estuvo presente la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón.

Durante el evento, el director de Obras Públicas, Miguel Ángel Olivares Gálvez, informó que los trabajos consistieron en la rehabilitación y equipamiento de las instalaciones eléctricas, así como en la construcción de una nueva acometida, con una inversión total de cuatro millones 684 mil pesos. Detalló que estas acciones beneficiarán directamente a los deportistas texcocanos y a quienes forman parte de la Escuela Municipal de Béisbol.

En su mensaje, el alcalde Nazario Gutiérrez agradeció la comprensión de los deportistas durante el desarrollo de la obra y destacó que con esta acción se da respuesta a una necesidad planteada desde hace tiempo. Señaló que el mejoramiento de la iluminación permitirá que las canchas puedan utilizarse en horarios nocturnos, ampliando las oportunidades de entrenamiento y competencia.

“Este es un tributo a los deportistas que integran las ligas de sábados y domingos, quienes ahora podrán practicar este deporte por las noches, porque las canchas están perfectamente iluminadas”, expresó el presidente municipal, al tiempo que reconoció el esfuerzo conjunto para hacer realidad esta obra.

Asimismo, Gutiérrez Martínez agradeció el apoyo del superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las facilidades otorgadas para la instalación de las luminarias y la nueva acometida eléctrica, lo que permitirá mantener en óptimas condiciones la iluminación del complejo deportivo.

Después de la presentación de los trabajos, las autoridades municipales realizaron la entrega de trofeos a los equipos finalistas de las ligas de béisbol de sábados y domingos, correspondientes al torneo que recientemente concluyó. Con ello, se buscó incentivar la activación deportiva en todas las categorías, desde juvenil hasta máster

Cabe destacar que el Complejo Deportivo de Béisbol de Texcoco es un proyecto que inició con la adquisición del predio durante la administración de la hoy gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Posteriormente, la obra fue iniciada durante el periodo de gobierno del actual senador Higinio Martínez Miranda, concluida por la senadora Sandra Luz Falcón Venegas, y actualmente corresponde a la administración de Nazario Gutiérrez Martínez dar continuidad, mantenimiento y optimización a este espacio.

Las autoridades coincidieron en que este complejo es considerado uno de los mejores del Estado de México en su tipo, y reafirmaron el compromiso del Gobierno Municipal de Texcoco de seguir impulsando obras que fomenten el deporte, la convivencia social y el bienestar de las familias texcocanas.