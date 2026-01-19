IECM se reúne con su Red de Observación rumbo a la elección de COPACO 2026

IECM abre convocatoria para observar elección de Copaco y consulta de Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México celebró una reunión de trabajo con las personas que integran su Red de Observación con el propósito de reconocer el acompañamiento realizado durante 2025 y recoger reflexiones y propuestas de cara a los procesos de participación ciudadana previstos para este año.

El encuentro estuvo enfocado en fortalecer la vinculación entre la ciudadanía y las autoridades electorales, con miras a la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Durante la sesión, la consejera presidenta del organismo, Patricia Avendaño señaló que 2026 será un año de retos y oportunidades. Precisó que la intervención de las agrupaciones y personas observadoras será fundamental para dar seguimiento a los procesos de reforma que se discuten en distintos ámbitos institucionales y para consolidar mecanismos democráticos en la capital.

La consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz, presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación Institucional pidió mantener reuniones periódicas para escuchar opiniones y sugerencias de quienes conforman la Red. Afirmó que este tipo de espacios permiten que los distintos actores estratégicos de la ciudad contribuyan a un objetivo común, que es mejorar la vida democrática de la capital.

En este aspecto, informó que, con corte a noviembre de 2025, la Red estaba integrada por 37 personas, de las cuales 20 participan a título individual y 17 pertenecen a organizaciones de la sociedad civil.

En diciembre se incorporaron ocho integrantes más. También recordó que durante el año pasado se desarrollaron 12 conferencias, conversatorios y talleres virtuales, así como cursos autogestivos en las plataformas institucionales de participación ciudadana.

Asimismo, se realizaron dos misiones de observación, una correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial de la Ciudad de México y otra a la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.

La consejera dijo que es necesario ampliar la incidencia de la Red e incorporar a nuevos actores sociales. En ese sentido, invitó a participar en las actividades programadas para este año, entre ellas la masterclass sobre políticas de igualdad de género en América Latina que se impartirá el 21 de enero.

Por su parte, la consejera María de los Ángeles Gil Sánchez señaló que la labor de observación es esencial para garantizar procesos transparentes y confiables. Consideró que las y los integrantes de la Red funcionan como testigos de la imparcialidad y legalidad de los ejercicios democráticos y los convocó a aprovechar estos encuentros para fortalecer la comunicación con el Instituto.

La consejera Maira Melisa Guerra Pulido también expresó su reconocimiento por el trabajo realizado en 2025 y pidió a la Red sumarse activamente a las actividades relacionadas con la elección de las COPACO y la consulta presupuestal. Indicó que las propuestas de mejora que surjan de este espacio permitirán hacer más ágiles y eficaces los procedimientos institucionales.

En la reunión se informó sobre la publicación de la Convocatoria Única para participar en los procesos de 2026 y 2027, así como de la convocatoria específica para pueblos originarios y de la aprobación de nuevos modelos de documentación y materiales consultivos y electivos.

La Red de Observación fue creada en 2014 y está integrada por organizaciones y personas que dan seguimiento a los procesos electorales y de participación ciudadana, además del desempeño cotidiano del Instituto. Su finalidad es contribuir a una relación más estrecha entre ciudadanía y autoridades para impulsar la construcción democrática en la Ciudad de México.