Aprueba IECM boletas y materiales para COPACO y Presupuesto Participativo 2026-2027

Documentación que se utilizará en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo correspondiente a los ejercicios 2026 y 2027

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los diseños de la documentación que se utilizará en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo correspondiente a los ejercicios 2026 y 2027.

Los materiales avalados incluyen boletas, carteles, actas y formatos auxiliares, tanto para la modalidad presencial como para el Sistema Electrónico por Internet.

Durante su Primera Sesión Extraordinaria de este año, el órgano electoral autorizó también la impresión de las boletas que se emplearán en la jornada única a realizarse en las unidades territoriales de la capital.

La documentación contempla elementos gráficos renovados con el propósito de evitar errores involuntarios al momento de marcar las papeletas, entre ellos el uso de tres colores diferenciados, márgenes e ilustraciones específicas y una instrucción visible que distingue los proyectos de cada ejercicio fiscal.

Como novedad, los números que identifican las opciones de la consulta no se repetirán entre años: para 2026 se asignarán del 1 al 50 y para 2027 del 51 al 100, con lo que se busca prevenir duplicidades al emitir la opinión.

En el caso de la elección de las COPACO, las candidaturas se identificarán mediante letras, de la A a la X en el anverso y de la AA a la AX en el reverso, para subrayar que se trata de un mecanismo distinto al del presupuesto participativo.

El acuerdo incluye por primera vez tres carteles diferenciados: uno para las candidaturas de COPACO y dos guías de proyectos, uno por cada año de consulta, de manera que exista correspondencia visual entre cada cartel y su boleta respectiva.

También fueron validados los formatos de actas de jornada, escrutinio y cómputo, así como sobres, guías y materiales para la correcta instalación de las mesas receptoras.

El instituto aprobó además documentación específica para garantizar la participación de personas en prisión preventiva, en estado de postración y de quienes son cuidadoras primarias, con medidas que aseguran la confidencialidad y certeza del voto.

De igual forma se avalaron los materiales vinculados al sistema digital de votación, que operará bajo protocolos de seguridad.

La impresión se realizará conforme a criterios técnicos del organismo, con cantidades suficientes para cada unidad territorial y un margen adicional para contingencias, con el objetivo de que todo el material esté disponible al menos diez días antes de la jornada.