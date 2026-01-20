Arranca Raciel Pérez Cruz jornada intensiva de servicios públicos en el Centro de Tlalnepantla

Con la presencia del presidente municipal Raciel Pérez Cruz, el Gobierno de Tlalnepantla dio inicio a una jornada intensiva de servicios públicos sobre Avenida Hidalgo, ubicada en el Centro del municipio, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y dignificar los espacios públicos en beneficio de la ciudadanía.

Durante el arranque de estas acciones, autoridades municipales informaron que la jornada contempla diversos trabajos enfocados en la rehabilitación del alumbrado público, la recuperación de espacios comunes, la limpieza urbana, el bacheo de vialidades y la atención al medio ambiente, como parte de una estrategia integral para mejorar la imagen urbana y fortalecer el tejido social.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz destacó que estas jornadas buscan acercar los servicios públicos directamente a las colonias, priorizando zonas de alta afluencia como el Centro de Tlalnepantla, donde diariamente transitan miles de personas. Señaló que contar con calles iluminadas, limpias y en buenas condiciones contribuye no solo a la movilidad, sino también a la seguridad y convivencia comunitaria.

Entre las acciones realizadas se encuentra la rehabilitación de luminarias, con el fin de garantizar mayor visibilidad durante las noches y reducir zonas oscuras. Asimismo, se llevaron a cabo labores de limpieza profunda, que incluyeron barrido, retiro de residuos y atención a áreas verdes, mejorando así la imagen y funcionalidad de los espacios públicos.

De igual forma, personal de las áreas operativas del Ayuntamiento realizó trabajos de bacheo, atendiendo reportes ciudadanos sobre el deterioro de la carpeta asfáltica en distintos tramos de la avenida. Estas acciones permitirán una circulación más segura para automovilistas, ciclistas y peatones.

En materia ambiental, se efectuaron tareas de mantenimiento y cuidado del entorno, como la recolección de desechos y la atención a áreas verdes, con el propósito de promover una cultura de respeto al medio ambiente y fomentar entornos más saludables para quienes viven y trabajan en la zona.

El alcalde subrayó que la recuperación de espacios públicos es fundamental para reconstruir el tejido social, ya que calles y avenidas en buen estado invitan a la convivencia, al comercio local y a la apropiación de los espacios por parte de la comunidad. “Trabajamos para que Tlalnepantla vuelva a sentirse como un lugar digno, ordenado y seguro para todas y todos”, expresó.

Vecinas y vecinos del Centro de Tlalnepantla reconocieron las acciones emprendidas, señalando que la atención directa en vialidades principales genera beneficios inmediatos y visibles, además de mejorar la percepción del municipio. Algunos comerciantes también destacaron que un entorno limpio e iluminado favorece la actividad económica.

Las autoridades municipales informaron que estas jornadas intensivas de servicios públicos continuarán en distintas colonias y comunidades del municipio, como parte del compromiso del actual gobierno de atender de manera cercana las necesidades de la población y responder a las demandas ciudadanas.

Con este arranque en Avenida Hidalgo, el Gobierno de Tlalnepantla reafirma su compromiso de trabajar por la transformación del municipio, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y fortalezcan la cohesión social.