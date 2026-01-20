Banderazo de salida a 57 nuevas unidades de la Línea II del Mexibús

Inauguración de 57 unidades a la línea ll de Mexibús

Como parte de los trabajos de transformación a la movilidad para ofrecer traslados dignos a la población mexiquense, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez dio el banderazo de la renovación de la flota de la Línea II del Mexibús.

Esta renovación cuenta con la incorporación de 57 unidades divididas en 30 autobuses articulados de 18 metros con motor Euro 6; 15 autobuses 100 por ciento eléctricos, ambos con capacidad para 160 pasajeros, que posicionan al Estado de México a la vanguardia en electromovilidad, así como 12 unidades del servicio rosa de 12 metros con capacidad para 80 personas.

Las unidades de ultima generación brindarán servicio en el corredor Las Américas (Ecatepec) - La Quebrada (Cuautitlán Izcalli) y beneficiará principalmente a la población de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

Durante el evento Ricardo Delgado Reynoso, Subsecretario de Movilidad, declaró que la prioridad de la actual administración gubernamental es otorgar un transporte digno, seguro y que represente una reducción en los tiempos de traslado.

Por su parte, Alejandro Viedma Velázquez, Subsecretario General de Gobierno, subrayó que la administración respalda a los transportistas que están en proceso de modernización de sus unidades y destaco que esto es una prueba de los resultados que se pueden obtener cuando el sector privado y el gobierno trabajan juntos en favor de quien mas lo necesita.

Para esta renovación se destinó una inversión superior a los 200 millones de pesos por parte de la empresa Transcomunicador y se espera que el proyecto represente beneficios ambientales al reducir las emisiones de contaminantes a la atmosfera.

Las unidades cuentan con cámaras de vigilancia y sensores de aforo para brindar mayor seguridad y protección a quienes operan y utilizan este transporte.