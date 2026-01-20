Brugada enviará al Congreso propuesta para regular albergues de animales

El gobierno capitalino plantea seis ejes y un proceso de consulta con organizaciones, legisladores y sociedad civil (Andrea Murcia Monsivais)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que este miércoles enviará al Congreso local una propuesta con seis puntos prioritarios para avanzar en la regulación de los albergues para animales, la cual, subrayó, deberá discutirse mediante un proceso de diálogo, consulta y consenso con los distintos sectores involucrados.

La mandataria señaló que la intención del gobierno capitalino es construir un marco normativo que garantice el bienestar de los animales y fortalezca la vocación animalista de la ciudad, sin imponer disposiciones unilaterales.

Clara Brugada explicó que la propuesta será puesta a consideración del Poder Legislativo local, al que corresponderá conducir el proceso de discusión y consulta con organizaciones animalistas, responsables de albergues, especialistas y ciudadanía, además de integrar las iniciativas planteadas por las y los legisladores.

“Creo que es muy importante construir la propuesta con diálogo, con los sectores, y nos parece que le toca al Congreso de la Ciudad hacer este papel”, expresó.

De acuerdo con lo expuesto por la jefa de Gobierno, uno de los ejes centrales de la propuesta será establecer una definición clara de lo que se considera un albergue para animales, así como sus características, funciones y diferencias con otros espacios de resguardo.

Otro punto será la creación de un padrón de albergues en la Ciudad de México, con el propósito de contar con información actualizada y mayor control sobre su operación.

La iniciativa también plantea definir las condiciones mínimas que deben cumplir estos espacios, en apego a los cinco dominios establecidos en la Ley de Bienestar Animal: nutrición adecuada, ambiente apropiado, atención a la salud, espacio suficiente para el comportamiento natural y cuidado del estado mental de los animales.

A ello se suma la delimitación de zonas aptas para la instalación y funcionamiento de albergues, así como el diseño de mecanismos de supervisión y verificación.

El último eje contempla establecer rutas de apoyo por parte del gobierno capitalino para fortalecer a los albergues que cumplan con la normatividad.

“Se trata de reformas que apoyen a los albergues y que apoyen al bienestar animal, no se trata de una ley que vaya en contra de los albergues”, sostuvo Brugada.

En el mismo acto, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, se refirió a los diálogos sostenidos con integrantes del Refugio Franciscano A. C., e indicó que en una segunda reunión se acordó respetar los compromisos previamente establecidos.

Señaló que para el gobierno es fundamental que haya coherencia en las mesas de diálogo, luego de advertir posturas encontradas dentro de dicha organización.

El funcionario reiteró que el Gobierno de la Ciudad de México respetará las resoluciones judiciales que el refugio pueda obtener; no obstante, precisó que los animales no regresarán al predio del que fueron retirados, al considerar que no existen condiciones adecuadas para garantizar su bienestar.

Añadió que representantes del refugio solicitaron presentar sus protocolos de adopción ante las autoridades capitalinas, petición que fue aceptada para su revisión.