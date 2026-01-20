CAEM fortalece diálogo con municipios, incluido Ecatepec, para garantizar el derecho humano al agua

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en acciones que permitan garantizar el acceso al agua potable para más familias mexiquenses, la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) inició la semana con una agenda de trabajo enfocada en el diálogo y la suma de esfuerzos con gobiernos municipales, entre ellos Ecatepec de Morelos, uno de los municipios con mayores retos en materia hídrica.

La Vocal Ejecutiva de la CAEM, Beatriz García, sostuvo reuniones de trabajo con autoridades del Gobierno Municipal de San Mateo Atenco 2025-2027 y con representantes del Gobierno de Ecatepec de Morelos, municipio prioritario por su alta densidad poblacional y la complejidad de su infraestructura hidráulica. Estos encuentros tuvieron como propósito generar acuerdos y estrategias conjuntas que permitan mejorar el suministro y la gestión del agua en beneficio de la población.

Durante las reuniones, la CAEM destacó la importancia de mantener una comunicación constante entre el Gobierno del Estado de México y los ayuntamientos, a fin de diseñar acciones coordinadas que respondan a las necesidades específicas de cada municipio, particularmente en zonas donde el acceso al agua es un tema sensible para las familias.

Beatriz García subrayó que estos trabajos se realizan por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha reiterado que garantizar el derecho humano al agua es una prioridad de su administración. En este sentido, señaló que Ecatepec ocupa un lugar central dentro de las estrategias estatales, debido a los rezagos históricos en infraestructura y a la creciente demanda del recurso.

En el caso de Ecatepec de Morelos, las autoridades municipales expusieron las principales problemáticas relacionadas con el abasto, la distribución y el mantenimiento de redes hidráulicas, así como la necesidad de fortalecer acciones de saneamiento y uso responsable del agua. La CAEM manifestó su disposición para brindar acompañamiento técnico y trabajar de manera conjunta en proyectos que contribuyan a mejorar la calidad del servicio para las y los ecatepenses.

Respecto a San Mateo Atenco, se abordaron temas vinculados con la prevención de inundaciones, el mejoramiento de sistemas de drenaje y la atención a puntos críticos durante la temporada de lluvias, acciones que también inciden directamente en el bienestar de la población.

La Vocal Ejecutiva de la CAEM enfatizó que estas reuniones no solo buscan atender situaciones inmediatas, sino también construir una planeación integral a mediano y largo plazo, que permita enfrentar los efectos del crecimiento urbano, el cambio climático y la escasez del agua en distintos municipios del Estado de México.

Asimismo, destacó que el enfoque de la actual administración estatal prioriza el bienestar social, colocando al agua como un elemento fundamental para la salud, el desarrollo y la dignidad de las personas, especialmente en municipios como Ecatepec, donde el acceso equitativo al recurso es una demanda constante de la ciudadanía.

Con estas acciones, la Comisión del Agua del Estado de México refrenda su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos municipales, impulsar soluciones a través del diálogo y avanzar hacia un modelo de gestión del agua más justo, eficiente y sostenible.

El Gobierno del Estado de México, a través de la CAEM, continuará promoviendo reuniones de trabajo con municipios como Ecatepec de Morelos para consolidar políticas públicas que garanticen el derecho humano al agua para todas y todos los mexiquenses.