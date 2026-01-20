CDMX: 7 de cada 10 personas cuidan o han cuidado a alguien a lo largo de su vida

El 75.6% de cuidadores son mujeres

Legisladores del Congreso capitalino presentaron los resultados de la preconsulta del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, en la que participaron más de tres mil ciudadanos; los hallazgos principales ponen en evidencia la realidad que miles de familias capitalinas viven cotidianamente, 7 de cada 10 personas cuidan o han cuidado a alguien a lo largo de su vida.

De acuerdo con los resultados de la preconsulta —que sumó 3 mil 42 opiniones, dos mil 362 en puntos de opinión y 680 en el micrositio oficial—, arrojó que el 75.6% de cuidadores son mujeres, lo que representa que por cada 3 mujeres cuidadoras hay 1 hombre cuidador.

El 52.7% de los cuidadores se hace cargo de adultos mayores, el 33.8% a infancias y 9.5% a personas con discapacidad. El 53% de las personas cuidadoras dedica más de 12 horas al día o a la semana a labores de cuidado, algunas respondieron que se dedican a cuidar a alguien las 24 horas del día y el 92% no recibe ningún tipo de pago o apoyo por el trabajo que realiza.

Según los resultados, el 28% de los cuidadores consideró que el Sistema de Cuidados debe garantizar servicios de salud y rehabilitación; el 13% mencionó que debe haber apoyos económicos y un 10% solicitó actividades de capacitación.

El 67% de las personas participantes reconocieron que el derecho al cuidado es un derecho humano, y el 92.42% considera que el Estado debe garantizar un Sistema de Cuidados para la capital.

Se debe reconocer el trabajo históricamente invisibilizado

Las respuestas de la ciudadanía fueron recopiladas a través de 32 puntos de opinión ubicados en las zonas de más afluencia en las 16 alcaldías y el micrositio oficial. La preconsulta reveló la necesidad urgente de establecer un sistema público de cuidados que reconozca, redistribuya y dignifique este trabajo históricamente invisibilizado.

La diputada Cecilia Vadillo Obregón, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, aseguró en el marco de la construcción del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, se están siguiendo las mejores prácticas a nivel mundial; recordó que se realizaron foros, mesas de trabajo y una consulta pública, a fin de generar un diagnóstico integral sobre las necesidades de cuidado, con enfoque de derechos, perspectiva de género e inclusión territorial.

Informó que los resultados serán documentados formalmente y estarán disponibles para la toda ciudadanía en el micrositio oficial: https://sistemadecuidados.congresocdmx.gob.mx

Al referirse al nivel de participación y las respuestas recibidas, la diputada Vadillo expresó que, “hay mucha esperanza y la gente sabe que el derecho al cuidado es un derecho humano”.

El diputado Víctor Varela López, presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, destacó que los resultados de la preconsulta serán la base para la construcción del dictamen que establecerá el Sistema de Cuidados en la capital, una iniciativa que beneficiará a miles de familias que hoy enfrentan solas la carga del cuidado.

Comisiones presentan resultados de preconsulta del Sistema de Cuidados

¿Cuál es el objetivo de la iniciativa?

La iniciativa, además de reconocer el trabajo de cuidados, busca establecer mecanismos concretos de apoyo, infraestructura, capacitación y recursos para quienes cuidan y quienes requieren cuidados, garantizando así el derecho humano al cuidado para todas las personas en la Ciudad de México.

La diputada Liz Salgado, del PAN, señaló que es importante que haya certeza para las voces que participaron en la preconsulta y también para las personas que participarán en las siguientes etapas de la integración de tan importante Ley.

La diputada morenista Xóchitl Bravo afirmó el Congreso de la Ciudad de México tiene un gran reto que es, desmitificar que los cuidados son solamente responsabilidad de las mujeres y que, por lo tanto, los hombres también deben participar en estas tareas.

El legislador Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, comentó que se trata de un ejercicio que se debe mejorar en su difusión y mecanismos de participación para hacerlo más incluyente, de cara a la construcción del dictamen que se votará en el Congreso.

Roy Torres recordó que el tema forma parte de la agenda de su movimiento, por lo que presentó un decálogo que incluye propuestas específicas para reconocer al cuidado como un derecho humano y no como una ayuda o un favor; así como para reconocer la autonomía y dignidad de las personas que requieren cuidados, además del valor social y económico de quienes cuidan.