CDMX mantendrá operativos contra vapeadores y mercancía ilegal en toda la ciudad (Archivo/Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México mantendrá los operativos contra la venta de vapeadores y cualquier tipo de mercancía ilegal en el Centro Histórico y en el resto de la capital, al tiempo que implementará campañas informativas dirigidas a turistas previo a la celebración del Mundial.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que estas acciones no se detendrán y forman parte de una estrategia integral para el ordenamiento del comercio y la recuperación de espacios públicos.

“Aquí en el Centro Histórico vamos a continuar con cualquier operativo que implique mercancía ilegal, en esto no nos vamos a detener”, afirmó desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

La mandataria local explicó que, en el caso de los vapeadores, las acciones están principalmente orientadas a quienes los comercializan, al tratarse de productos prohibidos por la legislación vigente.

Añadió que, ante la próxima llegada de visitantes nacionales y extranjeros por el Mundial, se desarrollarán campañas de información anticipadas para que los turistas conozcan las normas que rigen en la ciudad.

“Se tiene que hacer una campaña con anticipación para que ellos sepan qué se puede hacer en la ciudad y qué no”, dijo.

El sábado 17 de enero, la mandataria capitalina encabezó la presentación de 50 mil 376 vapeadores decomisados durante operativos recientes. De acuerdo con el gobierno local, estos aseguramientos buscan proteger la salud de la población y contribuir a la recuperación del Centro Histórico como un espacio accesible y seguro tanto para la ciudadanía como para quienes visitan la ciudad.

En el mismo sentido, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que continuarán las revisiones a establecimientos mercantiles en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Salud local. Subrayó que las personas que visitan la capital deben ajustarse a las leyes nacionales y locales durante su estancia.Además de las acciones contra mercancía ilegal, el Gobierno de la Ciudad de México destacó avances en materia de salud pública.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se han aplicado alrededor de 800 mil dosis de vacuna contra el sarampión, lo que ha permitido contener brotes que sí se han registrado en otras entidades del país.