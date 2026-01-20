CDMX ocupa el lugar número 19 en exportaciones a nivel nacional

Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México registró exportaciones por 993.1 millones de dólares, lo que la colocó en la posición 19 a nivel nacional y representó apenas 0.7% del total de las exportaciones del país.

Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Trimestral de Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF) del INEGI del tercer trimestre del 2025.

La cifra representa un crecimiento trimestral de 4.1% respecto al segundo trimestre de 2025, la comparación anual muestra una contracción de 5.2% frente al mismo periodo de 2024.

La Coparmex CDMX reconoció que dicho comportamiento confirma un desempeño mixto, con señales de recuperación de corto plazo, pero también con retos estructurales que siguen limitando el dinamismo exportador de la capital.

Además destacó que la estructura de las exportaciones de la Ciudad de México continúa altamente concentrada en el sector manufacturero, que representa prácticamente el 99.5% del total exportado.

Dentro de este sector destaca de manera significativa la industria química, que concentra 49.1% del valor total de las exportaciones, seguida por los accesorios y aparatos eléctricos y el equipo de generación de energía, la industria del plástico y del hule, así como la industria alimentaria.

En conjunto, estos subsectores concentran 81.9% de las exportaciones de la Ciudad, lo que evidencia una dependencia elevada de un número reducido de actividades productivas.

El sindicato patronal señaló que el comportamiento observado durante el tercer trimestre de 2025 corresponde a una recuperación coyuntural y no aún a una tendencia sostenida.

Mientras que a nivel nacional las exportaciones crecieron 9.2% anual, la capital registró una variación negativa, ampliando la brecha de desempeño relativo frente al resto del país.

“Este resultado no obedece a una falta de capacidades productivas, sino a una estructura económica distinta, en la que la Ciudad concentra servicios avanzados, corporativos, creativos y de alto valor agregado que no se reflejan plenamente en las estadísticas de exportación de mercancías”.

Concentración sectorial representa riesgo

Y alertó que la elevada concentración sectorial sí representa un riesgo estructural. Cualquier ajuste en la demanda internacional de la industria química o de manufacturas específicas tiene un impacto inmediato en el valor total de las exportaciones de la Ciudad, lo que limita su resiliencia externa.

“Desde Coparmex Ciudad de México consideramos prioritario avanzar hacia una mayor diversificación de la base exportadora, impulsar nuevos subsectores manufactureros con mayor integración productiva, escalar el valor agregado en industrias estratégicas como la química, la eléctrica y la de energía, así como fortalecer la integración regional aprovechando la posición estratégica de la Ciudad dentro de la región centro del país”.

Para finalizar, reiteró que el fortalecimiento de la capacidad exportadora de la capital requiere políticas públicas orientadas a incentivar la inversión productiva, la innovación y la formalidad, así como una colaboración estrecha entre el sector empresarial y las autoridades.

Destacó que la CDMX cuenta con el talento, la infraestructura y el capital humano necesarios para transformar una recuperación de corto plazo en un crecimiento exportador sostenido, más robusto, diversificado y resiliente, alineado con las nuevas dinámicas del comercio internacional.