Concluye rehabilitación de accesos a la estación Ferrería de la L6 del Metro

Rehabilitan accesos de la estación Ferrería de la Línea 6 del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo anunció que se concluyeron los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de las explanadas de acceso en la estación Ferrería/Arena Ciudad de México, de la Línea 6 del Metro.

Las obras abarcaron una superficie aproximada de mil 200 metros cuadrados y buscan también reducir las filtraciones de agua provocadas por el desgaste y agrietamiento del concreto. De acuerdo con el organismo, estas acciones benefician a los 22 mil 689 pasajeros que utilizan diariamente esa estación ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

En el acceso sur, colindante con la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, se realizó una intervención integral que incluyó la reconstrucción total de 340 metros cuadrados de explanada.

Los trabajos consistieron en la demolición de la banqueta existente, la renivelación del terreno y su mejoramiento con bentonita, además del colado de una losa de concreto premezclado de 10 centímetros de espesor.

En esta misma zona se construyeron dos rampas para facilitar el ingreso de personas con discapacidad hacia la institución educativa, se colocó balizamiento de seguridad con franjas amarillas y se sustituyó el recubrimiento de mármol gris en la escalera de acceso, con una superficie atendida de 120 metros cuadrados.

En el acceso norte se reconstruyeron 720 metros cuadrados de banqueta contigua a la rejilla de ventilación, área que presentaba deterioro y propiciaba la acumulación de agua durante la temporada de lluvias. Con la demolición y renivelación del terreno se restablecieron condiciones adecuadas de tránsito peatonal y drenaje superficial.

Como parte complementaria, en cada acceso se instalaron dos estelas de aproximación de 5.20 metros de altura para mejorar la visibilidad y orientación de los usuarios al ingresar a la estación.