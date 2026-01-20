Detienen a ladrones que robaron 200 mil pesos en Iztacalco

Detenidos Ladrones de 200 mil pesos en Iztacalco. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro probables responsables de robarle 200 mil pesos a un transeúnte en calles de la alcaldía Iztacalco.

En el cruce de las avenidas Plutarco Elías Calles y Congreso de la Unión, en la colonia Barrio Zapotla, un hombre de 63 años de edadfue amenazado con un arma de fuego, donde un sujeto le robó 200 mil pesos en efectivo, para luego abordar una motocicleta color negro, tripulada por otro sujeto que ya lo esperaba para escapar sobre la avenida Plutarco Elías Calles.

Después, los criminales abandonaron la moto en las calles Bernardo Revilla y Chimalpopoca, de la colonia Barrio los Reyes.

Posteriormente, estos sujetos abordaron un vehículo color azul y continuaron su marcha sobre avenida Francisco del Paso y Troncoso con dirección al sur, donde fueron ubicados cuando circulaban por la avenida Iztaccíhuatl. Ahí, policías los interceptaron sobre Rojo Gómez y la avenida Ignacio Zaragoza.

Al percatarse de la presencia policial, perdieron el control del vehículo y se impactaron contra la banqueta, un poste y un automóvil color blanco que se encontraba estacionado sobre la avenida Central y calle Norte, en la colonia Agrícola Pantitlán, donde fueron detenidos.

Una vez detenidos se supo que el hombre de 45 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo agravado en el año, 2004, y una carpeta de investigación por el delito de extorsión en el año 2022.