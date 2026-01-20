¿Dónde sacar la CURP biométrica en Edomex? Información sobre módulos para realizar trámite

¿Dónde sacar la CURP biométrica en Edomex? Ya puedes tramitar tu CURP biométrica en el Estado de México, estos son los módulos más cercanos (Imagen hecha con IA)

A partir de este 2026 te podrán solicitar la CURP biométrica para algunos trámites y servicios, por lo que, si eres del Estado de México, aquí te decimos cómo ubicar tu módulo más cercano.

La CURP biométrica es un Documento Nacional de Identificación, siendo una nueva modalidad del CURP, la cual integra tus huellas dactilares y fotografía, además de los 18 caracteres tradicionales que lo integran comúnmente.

El objetivo de la CURP biométrica es garantizar que tu identidad jurídica coincide con la biométrica y de esta forma reforzar la identidad de las personas y prevenir posibles fraudes.

Por esta razón, te podrán solicitar la CURP biométrica en trámites y servicios como inscripciones a nivel escolar, para recibir atención en hospitales, clínicas y sistemas de salud pública, así como para programas sociales y pensiones.

A pesar de que aún no es obligatoria, de manera escalonada las instituciones podrían comenzar a solicitarla para realizar los trámites antes mencionados, por lo que aquí te decimos dónde podrás solicitar tu CURP biométrica en el Estado de México.

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en Edomex?

Para tramitar la CURP biométrica es necesario realizar el proceso de manera presencial, ya que se necesita obtener tu huella digital y el escaneo de iris, las cuales solo se pueden hacer en persona.

En el caso del Estado de México, el trámite para tener tu CURP biométrica se podrá realizar en los diferentes módulos de CURP instalados a lo largo de todos los municipios del estado.

¿Cómo ubicar tu módulo para tramitar la CURP biométrica en Edomex?

La ubicación de todos los módulos de CURP está disponible en la página oficial de RENAPO en el apartado de “trámite” y “CURP biométrica”.

En la página podrás encontrar el directorio completo de cada entidad, dividida por estado y municipio. Así como la ubicación exacta y los datos de contacto.

Por lo que, para ubicar tu módulo más cercano solo tienes que seleccionar al Estado de México y ubicar tu municipio de residencia.

¿Cuáles son los requisitos de la CURP biométrica en Edomex?

De acuerdo con la página oficial del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), estos son los documentos que necesitas para tramitar tu CURP biométrico en el Estado de México: