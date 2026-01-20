Estudiantes de Universidad del Bienestar en Cuauhtémoc rechazan cambio de sede tras problemas administrativos

Los estudiantes fueron enviados a la sede en Texcoco.

Ante el cierre de la Universidad del Bienestar ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, más de 300 alumnos tendrán que acudir a la sede en Texcoco, Estado de México, para seguir sus estudios, lo que los estudiantes rechazan contundentemente manifestándose con protestas en contra de dicha decisión.

Lo anterior se da debido a la falta de pagos de la renta del inmueble, algunos de los estudiantes dieron a conocer que de un día para otro la sede en Cuauhtémoc fue desalojada y a principios de enero, Raquel Sosa (directora de las Universidades del Bienestar) les informó que la sede sería trasladada a Texcoco.

Los manifestantes también denunciaron retrasos en la entrega de títulos y cédulas profesionales.

Tras lo anterior, la diputada por Cuauhtémoc, Frida Guillén, señaló que el problema refleja una insensibilidad institucional por parte de Morena.

La panista exhortó a Raquel Sosa un informe sobre las condiciones administrativas de las sedes en la capital y la matricula actual.

“Hay mucha molestia por esta decisión de enviar a los jóvenes a Texcoco, desde el PAN exigimos para estos estudiantes afectados, ampliar beca, facilidad de traslado y un estímulo educativo”, mencionó.

Planteles con deficiencias

Expresó que, en lugar de reforzar a las instituciones públicas de educación superior con más recursos, la cuarta transformación desde que llegó al poder ha improvisado y no ha sido eficiente para dar certeza a las necesidades de las y los estudiantes, reiterando la falta de presupuesto y de inversión real.

“Desde un principio lo sabíamos, las escuelas del Bienestar de López Obrador nacieron mal, con deficiencias y ahora los jóvenes que confiaron en ese modelo educativo, están pagando las consecuencias”.

Pide reubicar a los alumnos en una sede cercana

La legisladora llamó reubicar a los alumnos en alguna sede cercana y dentro del perímetro de la Cuauhtémoc, ya sea vía algún convenio con alguna otra institución que preste las aulas o iniciar con algún proyecto de construcción para no dejar a más jóvenes sin estudios, incluso otorgar becas para revalidar la matricula en otras universidades ya formalmente establecidas.

Ante los hechos, la SEP ha guardado silencio ante esta situación, dejando pasar más tiempo mientras que el inmueble se tiene que entregar en las próximas semanas.

“Es decir, irse a Texcoco de un día para el otro implica más tiempo de camino, desorientación académica, más gasto y no hay más opciones para ellos, es insensibilidad”, comentó la legisladora.

De acuerdo con los alumnos, podrían esperar hasta 6 meses a que se habiliten espacios en sedes alternas o se habilite algún espacio para recibir sus estudios.

“Es urgente dar un giro a la política educativa de nivel medio y superior en nuestro país, ya que la falta de inversión y la toma de malas decisiones en la educación, está orillando a la deserción escolar y en muchos casos lleva a estos jóvenes a unirse a actividades informales o hasta delictivas”, concluyó Guillén.