¿Habrá paro del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero? Información oficial sobre la huelga (Cuartoscuro)

La Alianza de Tranviarios de México (ATM), sindicato de operadores de trolebuses, Cablebuses y trenes ligeros en la Ciudad de México, pospuso el paro programado para el 21 de enero.

Tras la reunión sostenida entre Héctor Ulises, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, y representantes de la ATM este martes 20 de enero, los manifestantes decidieron posponer la huelga propuesta para este miércoles.

No obstante, el sindicato advirtió que podrían convocar un nuevo paro si no se atienden sus demandas en un plazo de 15 días.

De acuerdo con la periodista Raquel Flores, la huelga del de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero se podría retomar hasta el próximo 4 de febrero tentativamente, con el objetivo de profundizar en el análisis de las solicitudes de los demandantes.

Demandas y problemas que impulsaron la posible huelga de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero

El sindicato denuncia diversas problemáticas en el servicio de transportes eléctricos, que van desde la falta de insumos hasta la solicitud de mejoras salariales.

De acuerdo a la Alianza de Tranviarios de México, los conductores carecen de uniformes, herramientas y equipos de protección, y deben operar con materiales de baja calidad.

Además, señalan que los salarios en Trolebús, Cablebús y Tren Ligero son insuficientes para cubrir sus necesidades.

¿Qué alternativas de transporte usar ante un posible paro de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero?

Tras la asamblea general informativa extraordinaria del martes 20 de enero, la ciudadanía permanece atenta ante un posible paro de los transportistas de tres de los principales medios para moverse en la capital, además del Metrobús y el Metro.

El aplazamiento de 15 días permite planear alternativas de transporte mientras se revisan las demandas de ajustes salariales, mejoras en prestaciones y atención a insumos esenciales que demandan integrantes de la Alianza de Tranviarios de México.

El Metro ofrece conexiones directas que cubren las rutas del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero, siendo una opción confiable. Además, el Metrobús cuenta con corredores paralelos que facilitan la movilidad de los capitalinos en caso de que se lleve a cabo la huelga.

Por el momento, te invitamos a mantenerte atento a las próximas actualizaciones sobre la huelga, tanto en los canales oficiales como en La Crónica, donde te informaremos de todas las novedades y de las posibles alternativas de transporte en caso de que se presente un paro repentino, o en cuanto se actualice la información oficial.