Instala Huixquilucan Comisión Municipal para erradicar el analfabetismo

El Gobierno Municipal de Huixquilucan dio un paso significativo en favor de la educación y el desarrollo social al instalar la Comisión Municipal para la campaña “El Poder de Alfabetizar-Acción por Alfabetización”, con el objetivo de avanzar en la erradicación del analfabetismo y garantizar el derecho a la educación en todos los sectores de la población local.

La ceremonia de instalación fue encabezada por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, quien tomó protesta a los integrantes de la comisión, conformada por autoridades municipales, regidores y representantes del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Durante su mensaje, Contreras Carrasco subrayó que la alfabetización es un derecho humano fundamental, así como una herramienta indispensable para el desarrollo personal y social de las personas. Señaló que el combate al analfabetismo no solo abre puertas educativas, sino que también empodera a los ciudadanos, reduce la pobreza y promueve la igualdad de oportunidades en toda la comunidad.

“Con la instalación de esta Comisión Municipal refrendamos el compromiso de Huixquilucan con la educación de todos sus habitantes, especialmente de los sectores más vulnerables, para que nadie quede excluido por no saber leer o escribir”, dijo la presidenta municipal durante el acto oficial.

La Comisión Municipal para la campaña “El Poder de Alfabetizar-Acción por Alfabetización” buscará coordinar esfuerzos entre autoridades locales y el INEA para fortalecer programas educativos, desarrollar estrategias comunitarias y promover acciones que impulsen la alfabetización en zonas donde persisten rezagos educativos, enfatizando el trabajo conjunto con organizaciones sociales y educativas.

Contreras Carrasco recordó que desde hace más de una década, el municipio de Huixquilucan ha impulsado programas enfocados en la educación, como las becas municipales y la iniciativa “Acción por la Educación”, con el fin de evitar la deserción escolar por falta de recursos y ofrecer mayores herramientas a las familias para continuar con la formación académica de sus hijos e hijas.

Como parte de estos esfuerzos, en 2025 el gobierno local entregó más de 8 mil 500 becas y distribuyó alrededor de 6 mil monederos electrónicos para apoyar a las familias, acciones que complementan las estrategias orientadas a combatir el rezago educativo y generar condiciones que favorezcan la permanencia en la escuela.

Además de incentivar el acceso a la educación formal, el municipio también ha trabajado en la rehabilitación de escuelas públicas, garantizando instalaciones dignas y seguras que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. La recuperación de espacios educativos forma parte integral de la campaña municipal para fortalecer el entorno educativo y fomentar una cultura de lectura y aprendizaje continuo.

La campaña “El Poder de Alfabetizar-Acción por Alfabetización” tiene como propósito no solo disminuir las tasas de analfabetismo en el municipio, sino erradicarlas por completo, a través de acciones sostenibles y participativas que involucren a diversas instancias gubernamentales y a la comunidad en general.

Expertos y autoridades locales destacaron la importancia de abordar el analfabetismo desde una perspectiva integral, que contemple no solo la enseñanza básica de lectura y escritura, sino también el acceso a programas de educación continua, capacitación laboral y servicios comunitarios que promuevan la inclusión social.

A nivel nacional, el analfabetismo sigue siendo un desafío social en distintas regiones del país, aunque las cifras han descendido en años recientes. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el analfabetismo ha reducido gradualmente, situándose en porcentajes menores en varias zonas del país, aunque aún persisten brechas en zonas rurales y sectores vulnerables.

Este contexto subraya la importancia de iniciativas locales como la de Huixquilucan, que se suman a los esfuerzos estatales y federales para impulsar una educación inclusiva y accesible para todas y todos.

La instalación de la Comisión Municipal para la campaña “El Poder de Alfabetizar-Acción por Alfabetización” representa un compromiso renovado con la educación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de la comunidad, abriendo posibilidades para que más personas puedan integrarse plenamente a la vida académica, laboral y social del municipio y del país.