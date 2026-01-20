Refugio Franciscano denuncia incumplimiento de suspensiones judiciales por restitución de animales

Perros del Refugio Franciscano enviados al Deportivo Galeana. (SUNNY QUINTERO)

El Refugio Franciscano A.C. informó que autoridades no han cumplido con diversas suspensiones judiciales vigentes relacionadas con la restitución de su albergue y de los animales que se encontraban bajo su resguardo, pese a que existen resoluciones de amparo emitidas desde diciembre de 2025.

La asociación dio a conocer el estado de dos juicios de amparo que, aseguró, continúan sin ser acatados.

El primero corresponde al amparo 27/2026, en el que un juez federal concedió una suspensión de plano que obliga a las autoridades a informar de manera detallada cómo se ha garantizado la vida, integridad, salud y bienestar de los animales retirados del refugio.

Dicha resolución también requiere que se precise si se evaluaron las condiciones en las que se encontraban los animales, qué acciones se llevaron a cabo para evitar su desaparición, si están debidamente identificados y plenamente localizables, así como el lugar en el que permanecen bajo resguardo y la persona o institución responsable de su cuidado.

De acuerdo con el Refugio Franciscano, hasta ahora no se ha proporcionado la información completa solicitada por el juez de distrito, pese a que la suspensión se encuentra vigente. La organización señaló que este incumplimiento impide conocer con certeza la situación actual de los animales.

El segundo caso corresponde al juicio de amparo 1544/2025, en el que desde el 23 de diciembre de 2025 se ordenó la restitución del albergue y de los animales al Refugio Franciscano. En esa resolución se instruyó a la Jueza 60 Civil, Ana Myriam Yépez Arriola, así como a diversas autoridades de la Ciudad de México, a llevar a cabo la restitución.

Según la asociación, en ambos procedimientos los jueces de amparo han reiterado en más de una ocasión los requerimientos para que se cumplan sus resoluciones, sin que a la fecha se haya concretado lo ordenado judicialmente.

El Refugio Franciscano aseveró que continuará insistiendo por la vía legal en el cumplimiento de las suspensiones, al considerar que se trata no sólo del respeto al estado de derecho, sino también de la garantía del bienestar y resguardo de los animales involucrados.

La organización reiteró que mantendrá sus acciones hasta que se concrete la restitución y se aclare la situación jurídica y material de los animales.