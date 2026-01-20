Sin alza de impuestos para 2026, la política fiscal benefició a 4.5 millones de capitalinos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el tesorero capitalino, Gerardo Gutiérrez Azcué, durante la conferencia en la que se presentaron los resultados financieros de 2025.

El Gobierno de la Ciudad de México cerró 2025 con un incremento superior a 20 por ciento en la recaudación del impuesto predial y con más de 4.5 millones de personas beneficiadas por distintos estímulos fiscales, al tiempo que anunció para 2026 la continuidad y ampliación de los apoyos tributarios dirigidos a familias, grupos vulnerables y pequeños negocios, sin aumentos de impuestos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el tesorero capitalino, Gerardo Antonio Gutiérrez Azcué, presentaron el balance financiero del año pasado y los beneficios que estarán vigentes este año, entre los que destacan los descuentos por pronto pago del predial, la ampliación histórica del subsidio a la tenencia vehicular y la condonación total de multas y recargos para contribuyentes que se pongan al corriente.

Clara Brugada subrayó que la política fiscal aplicada en 2025 permitió apoyar a 4.5 millones de personas “en diferentes rubros”, como predial, tenencia, cuotas fijas para adultos mayores y estímulos a micro y pequeñas empresas.

“Hoy por hoy tenemos finanzas sanas; incrementó la recaudación, sobre todo del impuesto predial, de más del 20 por ciento”, afirmó.

Recaudación al alza

De acuerdo con las cifras oficiales, 1.3 millones de familias aprovecharon los descuentos al predial por pago anticipado, mientras que alrededor de 1.26 millones de personas accedieron al subsidio de la tenencia vehicular durante 2025.

A ello se sumaron más de 172 mil adultos mayores y personas de grupos vulnerables que pagaron cuotas fijas reducidas tanto en predial como en agua.

El tesorero explicó que los beneficios al impuesto sobre nómina alcanzaron a 93 mil micro y pequeñas empresas, lo que representó un apoyo superior a mil millones de pesos.

“El 90 por ciento de las empresas obtiene hoy en día un beneficio fiscal”, señaló, al destacar que la simplificación de trámites permitió que los estímulos se aplicaran de forma masiva, a diferencia de años previos.

Otro de los programas fue la Licencia Permanente, que superó ampliamente las proyecciones iniciales. En 2025 se emitieron más de 1.62 millones de licencias, cuando el estimado era de un millón. El gobierno informó que el tiempo promedio de atención se redujo 40 por ciento, pese a que la demanda se cuadruplicó.

Lo que viene para 2026

Para este año, la administración capitalina mantendrá el esquema “Paga antes, paga menos”, con descuentos de 8 por ciento en el predial durante enero y de 5 por ciento en febrero.

También continuarán las cuotas fijas para grupos vulnerables, que pagarán 68 pesos de predial y tendrán 50 por ciento de descuento en derechos de agua.

También se anunció la ampliación del valor máximo del vehículo que puede acceder al subsidio de la tenencia, que pasó de 250 mil a 638 mil pesos. Con ello, el gobierno estima que más de dos millones de automovilistas se beneficien pagando únicamente el refrendo de 760 pesos, siempre que realicen el trámite antes del 31 de marzo.

Clara Brugada hizo un llamado a los propietarios de vehículos y a las agencias automotrices para que registren sus unidades en la capital.

“Pedimos que sean solidarios con la ciudad y no promuevan el emplacamiento en otros estados”, dijo, al advertir que esta práctica afecta la recaudación local.

Regularización y atención ampliada

El gobierno capitalino también anunció la condonación del 100 por ciento de multas y recargos del predial para quienes se pongan al corriente en 2026.

En el caso de viviendas con valor catastral menor a 1.4 millones de pesos, bastará un pago de mil pesos para regularizar adeudos; para pequeños negocios, el monto será de 2 mil pesos. Se estima que unas 800 mil familias podrán acogerse a este esquema.

Finalmente, las autoridades mencionaron la ampliación de horarios y puntos de atención de la Tesorería, que opera de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días del año, además de contar con 8 mil 800 puntos auxiliares en bancos y centros comerciales.

“No hay aumento de impuestos. Es un año de beneficios fiscales”, insistió Brugada, al convocar a la ciudadanía a aprovechar los estímulos y cumplir con sus contribuciones.