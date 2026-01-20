Trolebús, Cablebús y Tren Ligero iniciarán huelga: esto es todo lo que debes saber sobre la probable fecha y horario del paro en CDMX

La movilidad en la Ciudad de México siempre es una dinámica caótica y polémica. En esta ocasión, los trabajadores del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero han ratificado un plazo a su posible huelga, la cual podría entrar en vigor desde las primeras horas del 21 de enero de 2026, si no se llega a un acuerdo con las autoridades del Sistema de Transportes Eléctricos (STE-CDMX).

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) asegura que, tras varias mesas de negociación sin una oferta concreta en materia salarial ni mejoras reales en prestaciones, la huelga sería inevitable.

¿Por qué podría haber huelga en los Transportes Eléctricos de la CDMX?

Los trabajadores señalan que sus salarios y condiciones no han acompañado el aumento del costo de la vida ni la creciente demanda del transporte en la capital. La exigencia principal es un aumento salarial justo, junto con mejores prestaciones y condiciones de trabajo.

Aunque los sindicatos insisten en que su intención no es perjudicar a la ciudadanía, una huelga sin servicios mínimos podría paralizar rutas clave en barrios populares y zonas con menos alternativas de movilidad.

Qué servicios se verían afectados y el impacto para la ciudadanía

De concretarse el paro, los principales afectados serían:

Trolebús: Red de trolebuses que conecta puntos importantes de la zona centro y poniente de la ciudad, además del Trolebús Elevado .

Red de trolebuses que conecta puntos importantes de la zona centro y poniente de la ciudad, además del . Tren Ligero: El corredor que une Taxqueña con Xochimilco , vital para miles de usuarios del sur de la CDMX.

El corredor que une , vital para miles de usuarios del sur de la CDMX. Cablebús: Líneas que cruzan zonas altas y comunidades con acceso limitado al Metro.

Si estos sistemas dejaran de operar, muchos pasajeros tendrían que buscar alternativas como el Metro, Metrobús o servicios de RTP, que inevitablemente se saturarían en horas pico.

Alternativas para moverte si la huelga empieza

Mientras no hay confirmación oficial del paro, lo más prudente es planear rutas alternas. Algunas opciones viables incluyen:

Metro: Aunque también puede saturarse, conecta con muchas estaciones de Trolebús y Tren Ligero.

Aunque también puede saturarse, conecta con muchas estaciones de Trolebús y Tren Ligero. Metrobús: Tiene corredores que pueden sustituir parcialmente rutas de trolebús en ejes viales principales.

Tiene corredores que pueden sustituir parcialmente rutas de trolebús en ejes viales principales. Servicios de RTP: Autobuses que pueden conectar con zonas sin transporte fijo.

Anticipar tu salida, revisar apps de movilidad y estar al tanto de las noticias será clave en los próximos días.

El telón de fondo: movilidad, presupuesto y negociaciones

Este no es sólo un conflicto salarial. La situación refleja tensiones más profundas en la política de movilidad urbana en la capital. A medida que la población crece y la demanda de transporte alternativo se intensifica, las exigencias laborales también lo hacen. El choque entre expansión de servicios y condiciones laborales dignas es el verdadero motor de este conflicto.

La ciudad entera está atenta. Usuarios, trabajadores y autoridades saben que lo que está en juego no es sólo el salario de un sector, sino también la movilidad de millones.