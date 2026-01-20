Unidad de Inteligencia Robótica en el Edomex realizó 68 cirugías de mínima invasión

Cirugía de Inteligencia Robótica Versius en Edomex

La Unidad de Cirugía de Inteligencia Robótica Versius informó que desde el 28 de noviembre del año pasado se han realizado 68 cirugías, siendo el Estado de México la única entidad en el país que cuenta con esta tecnología de punta en un hospital público, para beneficio de la población sin seguridad social.

Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud de la entidad, señaló que con una inversión de 53 millones de pesos en equipo y adecuaciones al quirófano, ubicado en el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, hay un avance en la prestación de los servicios gratuitos para quienes más lo necesitan, a través de procedimientos quirúrgicos de mínima invasión, especialmente del área de urología, ginecología, cirugía torácica y aquellos que involucran la cavidad abdominal.

A su vez, Alfredo Cortés Algara, director del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) y especialista en ginecología, quien ya ha realizado más de 10 cirugías con este equipo, afirmó que este sistema permite una mayor precisión al cirujano, pues cuenta con una mejor visión, una de las grandes ventajas que tiene la medicina moderna.

Cortés Algara recalcó que cuentan con mayor capacidad resolutiva, un ahorro en antibióticos, analgésicos e insumos en general; además el o la paciente, egresa al día siguiente y no permanece internado cuatro o cinco días, con los cuidados en casa su recuperación es más rápida para reincorporarse a sus actividades cotidianas.

El director subrayó que para determinar si una persona es candidata a una cirugía con el robot Versius, primero se le realizan los estudios físicos necesarios; después, el caso se somete al Comité de Cirugía Robótica, el cual, de acuerdo con el padecimiento, aprueba o no la intervención. Afirmó que otro beneficio para las y los pacientes, es la capacitación continua al personal médico para el uso de esta tecnología.

La Crónica de Hoy 2026