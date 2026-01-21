Metrópoli

Alertan por fraude cibernético “Currículum en revisión”

Por Jorge Aguilar
La Policía Cibernética alertó de una forma de estafa, conocida como “Currículum en revisión”, mediante la cual los ciberdelicuentes buscan generar confianza a través del engaño y aprovechan la urgencia y expectativa de quienes buscan empleo para robar datos personales.

El modus operandi consiste en que los delincuentes llaman por teléfono a la víctima, le informan que su currículum fue “recibido” y se encuentra “en revisión” para un supuesto empleo.

Este mensaje genera confianza y urgencia, aumentando la probabilidad de que la persona siga instrucciones, después, mediante una llamada telefónica, los estafadores solicitan que la víctima agregue a WhatsApp el número desde el cual se comunicaron, para así trasladar la conversación a una plataforma más informal y susceptible de manipulación.

A través de la comunicación mediante esa aplicación, los estafadores manipulan a la persona de manera más directa y privada, facilitando el intento de fraude o la obtención de información sensible.

En ese sentido, los ciberdelincuentes pueden solicitar información personal, datos bancarios o incluso enviar enlaces maliciosos, con el objetivo de obtener beneficios económicos o información sensible de manera ilícita.

Ante esta situación, la Unidad de la Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones:

  • Verifica la autenticidad de la oferta laboral. Antes de responder a cualquier anuncio o llamada, confirma que la vacante provenga de una empresa legítima
  • No compartas información personal o sensible. Nunca proporciones datos como CURP, RFC, INE, contraseñas, números de tarjetas bancarias o cualquier otro dato confidencial a desconocidos, incluso si la oferta laboral parece legítima
  • Extrema precauciones con enlaces y archivos adjuntos. No abras links o documentos enviados por números desconocidos, ya que podrían contener malware diseñado para robar información o comprometer dispositivos electrónicos
  • Mantén la comunicación por canales oficiales. Evita trasladar la conversación a aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales con personas desconocidas
  • Desconfía de promesas rápidas o urgentes. Las ofertas que generan presión para actuar de inmediato, prometen ganancias exageradas o empleos garantizados sin procesos formales, suelen ser señales de fraude
  • Reporta cualquier intento de fraude. Si recibes llamadas, mensajes o publicaciones sospechosas relacionadas con ofertas de empleo, notifícalo a las autoridades competentes
  • Monitorea periódicamente tus cuentas y dispositivos. Revisa tus correos electrónicos, redes sociales y cuentas bancarias en busca de actividad sospechosa
  • Capacítate en el uso de herramientas de seguridad: Infórmate de la ciberseguridad y considera usar programas de protección, como antivirus actualizados y filtros de spam para reducir la exposición a posibles ataques cibernéticos
  • Conserva la calma y analiza cada oferta. Antes de tomar decisiones apresuradas, investiga y contrasta la información de la oferta laboral. Una actitud prudente puede prevenir que caigas en engaños o estafas

