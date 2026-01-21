Alertan por fraude cibernético “Currículum en revisión”

La Policía Cibernética alertó de una forma de estafa, conocida como “Currículum en revisión”, mediante la cual los ciberdelicuentes buscan generar confianza a través del engaño y aprovechan la urgencia y expectativa de quienes buscan empleo para robar datos personales.
El modus operandi consiste en que los delincuentes llaman por teléfono a la víctima, le informan que su currículum fue “recibido” y se encuentra “en revisión” para un supuesto empleo.
Este mensaje genera confianza y urgencia, aumentando la probabilidad de que la persona siga instrucciones, después, mediante una llamada telefónica, los estafadores solicitan que la víctima agregue a WhatsApp el número desde el cual se comunicaron, para así trasladar la conversación a una plataforma más informal y susceptible de manipulación.
A través de la comunicación mediante esa aplicación, los estafadores manipulan a la persona de manera más directa y privada, facilitando el intento de fraude o la obtención de información sensible.
En ese sentido, los ciberdelincuentes pueden solicitar información personal, datos bancarios o incluso enviar enlaces maliciosos, con el objetivo de obtener beneficios económicos o información sensible de manera ilícita.
Ante esta situación, la Unidad de la Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones:
- Verifica la autenticidad de la oferta laboral. Antes de responder a cualquier anuncio o llamada, confirma que la vacante provenga de una empresa legítima
- No compartas información personal o sensible. Nunca proporciones datos como CURP, RFC, INE, contraseñas, números de tarjetas bancarias o cualquier otro dato confidencial a desconocidos, incluso si la oferta laboral parece legítima
- Extrema precauciones con enlaces y archivos adjuntos. No abras links o documentos enviados por números desconocidos, ya que podrían contener malware diseñado para robar información o comprometer dispositivos electrónicos
- Mantén la comunicación por canales oficiales. Evita trasladar la conversación a aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales con personas desconocidas
- Desconfía de promesas rápidas o urgentes. Las ofertas que generan presión para actuar de inmediato, prometen ganancias exageradas o empleos garantizados sin procesos formales, suelen ser señales de fraude
- Reporta cualquier intento de fraude. Si recibes llamadas, mensajes o publicaciones sospechosas relacionadas con ofertas de empleo, notifícalo a las autoridades competentes
- Monitorea periódicamente tus cuentas y dispositivos. Revisa tus correos electrónicos, redes sociales y cuentas bancarias en busca de actividad sospechosa
- Capacítate en el uso de herramientas de seguridad: Infórmate de la ciberseguridad y considera usar programas de protección, como antivirus actualizados y filtros de spam para reducir la exposición a posibles ataques cibernéticos
- Conserva la calma y analiza cada oferta. Antes de tomar decisiones apresuradas, investiga y contrasta la información de la oferta laboral. Una actitud prudente puede prevenir que caigas en engaños o estafas