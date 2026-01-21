Alertan por fraude cibernético “Currículum en revisión”

Un hacker trabajando Un hacker trabajando (La Crónica de Hoy)

La Policía Cibernética alertó de una forma de estafa, conocida como “Currículum en revisión”, mediante la cual los ciberdelicuentes buscan generar confianza a través del engaño y aprovechan la urgencia y expectativa de quienes buscan empleo para robar datos personales.

El modus operandi consiste en que los delincuentes llaman por teléfono a la víctima, le informan que su currículum fue “recibido” y se encuentra “en revisión” para un supuesto empleo.

Este mensaje genera confianza y urgencia, aumentando la probabilidad de que la persona siga instrucciones, después, mediante una llamada telefónica, los estafadores solicitan que la víctima agregue a WhatsApp el número desde el cual se comunicaron, para así trasladar la conversación a una plataforma más informal y susceptible de manipulación.

A través de la comunicación mediante esa aplicación, los estafadores manipulan a la persona de manera más directa y privada, facilitando el intento de fraude o la obtención de información sensible.

En ese sentido, los ciberdelincuentes pueden solicitar información personal, datos bancarios o incluso enviar enlaces maliciosos, con el objetivo de obtener beneficios económicos o información sensible de manera ilícita.

Ante esta situación, la Unidad de la Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones: