Benito Juárez institucionaliza reunión anual de fuerzas de seguridad y protección civil

Policía de Benito Juárez Policía de Benito Juárez (Especial)

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza se reunió con integrantes de las distintas corporaciones de seguridad, procuración de justicia y protección civil que operan en la demarcación, y anunció la instauración de una reunión anual de reconocimiento a su labor y destacó que la coordinación interinstitucional ha sido uno de los factores que explican los niveles de seguridad en la alcaldía.

El edil señaló que el objetivo del encuentro fue agradecer y visibilizar el trabajo cotidiano de policías, personal de emergencias y equipos de apoyo logístico que, dijo, “cuidan a las familias de Benito Juárez” y realizan su labor en condiciones que implican sacrificios personales y familiares.

“Es un día para voltear a ver a quienes no duermen, a quienes no tienen horarios, a quienes sacrifican su vida personal para que otros estén seguros”, afirmó.

El alcalde informó que esta reunión quedará formalmente instalada como un ejercicio anual mientras dure su administración, con la intención de reconocer de manera permanente a quienes participan en las tareas de seguridad y atención de emergencias en la demarcación.

“Quiero que quede en firme que cada año se hará este encuentro para reconocer a todas las personas que se la rifan por los vecinos de Benito Juárez”, sostuvo.

Coordinación entre corporaciones

Luis Mendoza subrayó que, aunque en términos administrativos existen distintas corporaciones y adscripciones, en la práctica operativa el trabajo es conjunto.

Señaló que los equipos de Blindar BJ 360, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, la policía auxiliar y la policía bancaria e industrial actúan como un solo cuerpo en el territorio.

“En el papel puede haber diferencias, pero en el trabajo diario no las hay, y en Benito Juárez no las habrá”, dijo.

En ese contexto, destacó la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y con los mandos de seguridad presentes en el encuentro, a quienes agradeció la colaboración permanente.

De acuerdo con el alcalde, esta articulación ha permitido atender de manera oportuna los incidentes y dar seguimiento a los delitos que se cometen en la demarcación.

Resultados en materia de seguridad

El edil afirmó que Benito Juárez se mantiene como una de las alcaldías con mejores indicadores de seguridad en la capital y que compite por los primeros lugares a nivel nacional. Atribuyó estos resultados al trabajo diario de las corporaciones y a la presencia constante en las calles.

“Cuando hay un delito, en la mayoría de los casos hay una detención. Y si alguien huye, vamos por él, incluso fuera de la alcaldía”, aseguró.

Señaló que los grupos delictivos buscan oportunidades y reaccionan ante la ausencia de autoridad, por lo que insistió en la importancia de mantener una cobertura completa y una respuesta coordinada.

“Aquí no importa el escudo o la afiliación; todos los policías se juegan la vida por igual”, expresó.

Finalmente, el alcalde reiteró que el reconocimiento no se limitará a discursos, sino que se reflejará en acciones y respaldo institucional.

También llamó a mantener el trabajo conjunto y a fortalecer la relación entre autoridades y cuerpos de seguridad, tanto en momentos de crisis como en espacios de convivencia y reconocimiento.

“Somos un equipo y una familia, y eso es lo que ha hecho de Benito Juárez un referente en seguridad”, concluyó.