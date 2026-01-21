Caen 2 “Richies”, cobradoras de piso y narcomenudistas en Iztapalapa

Detenidas Marina Villa Durán y Dulce Bertha Torres Reyes. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Marina Villa Durán, de 30 años, y a Dulce Bertha Torres Reyes, de 32 años de edad, miembros del grupo delictivo “Los Richies”“.

Estos criminales se dedican a la extorsión en modalidad de cobro de piso, así como a la compra, venta y distribución de droga en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Estas mujeres se encontraban en dos domicilios de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa, donde las autoridades aseguraron aproximadamente 387 dosis de cocaína, casi 90 dosis de la misma droga en piedra, alrededor de 357 dosis de marihuana, y casi 650 gramos de la misma hierba a granel, además de tres equipos telefónicos.

La primera intervención, los policías la realizaron en un domicilio localizado en la calle Manuel Cañas, donde detuvieron a Dulce Bertha Torres Reyes; además aseguraron 55 bolsitas con piedra, 129 dosis de posible marihuana y 350 gramos de la misma hierba a granel, además de dos equipos celulares.

El segundo despliegue operativo lo ejecutaron en un inmueble ubicado en la calle Villa Igatimi, donde detuvieron a Marina Villa Durán y aseguraron 146 dosis de cocaína, 228 dosis de marihuana y 300 gramos de la misma hierba, así como un teléfono celular.