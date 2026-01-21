¿Cómo estará el clima en CDMX? Pronóstico y temperaturas para este jueves 22 de enero (Imagen creada con IA)

Un clima dominado por temperaturas bajas es lo que se espera durante la madrugada y la mañana de este jueves 22 de enero en la capital del país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió doble alerta por bajas temperaturas y posibles heladas en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Aquí te compartimos cómo estará el clima en la CDMX este jueves 22 de enero de 2026, para que tomes tus precauciones.





El frío se intensifica en la CDMX: consulta el pronóstico completo para este 22 de enero

El organismo encargado de gestionar y prevenir riesgos activó Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y mañana en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la ficha de alerta emitida el 21 de enero, se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius en la alcaldía más extensa de la CDMX, caracterizada por combinar zonas urbanas como el centro histórico de la antigua Villa de San Agustín de las Cuevas, con áreas naturales como el Ajusco y el Parque Nacional Fuentes Brotantes.

En tanto, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se activó Alerta Amarilla, con temperaturas estimadas de entre 4 y 6 grados Celsius.

Por la tarde, el ambiente será más templado, con una temperatura máxima estimada de entre 20 y 22 grados Celsius, bajo condiciones de cielo nublado y una baja probabilidad de lluvia, cercana al 10 por ciento.

Recomendaciones y precauciones ante el frío en CDMX

Ante las bajas temperaturas registradas en la Ciudad de México, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, principalmente durante la madrugada y las primeras horas del día. T

ambién es importante evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir nariz y boca al salir y mantener una hidratación constante, aun cuando el clima sea frío.

Las autoridades piden poner especial atención en niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, al ser los grupos más vulnerables.

En caso de utilizar calentadores o anafres, se sugiere hacerlo en espacios ventilados para prevenir riesgos, así como mantenerse atentos a los avisos y actualizaciones oficiales de Protección Civil.