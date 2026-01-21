Gobierno de Ciudad Naucalpan abre convocatoria para Taller de Teatro y Canto

Con el objetivo de fomentar el desarrollo cultural, artístico y comunitario entre la población, el Gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, lanzó la convocatoria abierta para participar en el Taller de Teatro y Canto, una iniciativa dirigida a fortalecer la expresión artística, la creatividad y la convivencia social en las comunidades del municipio.

Este taller se impartirá de manera presencial en el Kiosco de San Francisco Chimalpa, ubicado en Manzana 003, colonia La Concepción, código postal 53650, un espacio emblemático que servirá como punto de encuentro para quienes deseen explorar y desarrollar habilidades escénicas y vocales. La sede fue elegida estratégicamente para acercar actividades culturales a las zonas comunitarias y promover el acceso equitativo a las artes.

Las clases se llevarán a cabo los días lunes y miércoles, en un horario de 16:00 a 18:00 horas, lo que permitirá la participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas interesadas en aprovechar su tiempo libre en actividades formativas y recreativas. A lo largo de las sesiones, las y los participantes podrán conocer técnicas básicas de actuación, expresión corporal, manejo de la voz, canto y trabajo escénico, fomentando la confianza personal y el trabajo en equipo.

El Taller de Teatro y Canto forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer el tejido social a través de la cultura, reconociendo el arte como una herramienta fundamental para la inclusión, la prevención de conductas de riesgo y el desarrollo integral de las personas. Además, estas actividades contribuyen a descubrir y potenciar talentos locales, al tiempo que generan espacios de participación y convivencia comunitaria.

¿Dónde se llevarán a cabo las inscripciones?

Las inscripciones e información adicional se realizan directamente en el Departamento de Fomento a las Bellas Artes, adscrito a la Subdirección de Cultura, donde el personal capacitado brinda atención y orientación a las y los interesados. El horario de atención es de 09:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 18:00 horas, facilitando el acceso a quienes desean integrarse a esta actividad cultural.

Para completar el registro, las personas interesadas deberán presentar copia de su identificación oficial (INE) y comprobante de domicilio, requisitos que permiten llevar un control adecuado de los participantes y garantizar una atención organizada durante el desarrollo del taller.

Con esta convocatoria, el Gobierno de Ciudad Naucalpan refrenda su compromiso de impulsar la cultura como un eje fundamental del bienestar social, promoviendo actividades que fortalezcan la identidad comunitaria, el acceso a las artes y el desarrollo humano. Asimismo, se invita a la ciudadanía a aprovechar estas oportunidades gratuitas o de bajo costo que enriquecen la vida cultural del municipio y contribuyen a construir comunidades más participativas, creativas y cohesionadas.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a todas y todos los habitantes de San Francisco Chimalpa y zonas aledañas a sumarse a este Taller de Teatro y Canto, que representa una oportunidad para aprender, expresarse y convivir a través del arte, en un entorno seguro y cercano a la comunidad.