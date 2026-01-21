Gobierno de Tlalnepantla dignifica labor de Bomberos y Protección Civil con entrega de equipo de alta calidad

Con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y reconocer el valor que diariamente demuestran quienes atienden emergencias, el Gobierno de Tlalnepantla realizó una entrega importante de uniformes y equipo especializado al Heroico Cuerpo de Bomberos y a la Dirección de Protección Civil Municipal, acciones que forman parte de una estrategia integral para dignificar su labor y garantizar su seguridad en el cumplimiento de sus funciones.

El evento estuvo encabezado por el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, quien destacó la importancia de dotar a los cuerpos de emergencia de equipos con los más altos estándares de calidad, reconociendo que su trabajo es fundamental para proteger a la población y preservar bienes materiales frente a incendios, desastres naturales y otras contingencias.

Durante la ceremonia, el alcalde puntualizó que la entrega de estos equipos no solo representa una inversión en materia de seguridad, sino también un reconocimiento al coraje y compromiso de quienes componen los cuerpos de emergencia. “Estamos cumpliendo un compromiso con ustedes, con este cuerpo de bomberos que es orgullo de nuestra ciudad. No se trata solo de uniformes, sino de reconocer su entrega y garantizar que regresen sanos a casa después de cada servicio”, afirmó Pérez Cruz ante los elementos.

En esta acción se entregaron 137 uniformes completos de protección contra incendios, así como 167 uniformes para lluvia, con una inversión superior a los seis millones de pesos. Este nuevo equipamiento incluye prendas diseñadas para proteger a los vulcanos y al personal de protección civil en condiciones adversas, permitiéndoles desempeñar sus labores con mayor seguridad y eficiencia.

Los uniformes para protección contra incendios están equipados con materiales especializados que ofrecen resistencia al calor extremo, mayor visibilidad en entornos con humo y condiciones de riesgo, y mejores sistemas de confort térmico para quienes arriesgan su integridad física. Por su parte, los uniformes para lluvia incluyen impermeables, botas, guantes, cuerdas, mosquetones, pantaloneras y arneses con engranajes, pensados para garantizar movilidad y protección durante labores en entornos húmedos o durante temporadas de lluvia intensa.

El alcalde enfatizó que la seguridad y el bienestar de los elementos que conforman el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Protección Civil es una prioridad fundamental en su gestión, y que este tipo de acciones forman parte de una visión más amplia de prevención, profesionalización y fortalecimiento institucional. Recordó que, debido a su ubicación geográfica y al dinamismo urbano, Tlalnepantla genera una intensa actividad económica y social, lo que implica también una alta demanda de atención ante emergencias.

“Tlalnepantla aporta cerca del 12% del Producto Interno Bruto del Estado de México y alrededor del 1.3% del PIB de todo el país, gracias a la gran actividad económica que se realiza todos los días en nuestra ciudad. Pero también, de ese tamaño es la intensa actividad de riesgo que implica esta ciudad, y es fundamental que ustedes puedan estar siempre en alerta y con las herramientas necesarias para responder a cualquier situación”, explicó Pérez Cruz.

Las autoridades municipales aprovecharon el acto para refrendar el compromiso de continuar trabajando en la profesionalización y el equipamiento constante de los cuerpos de emergencia, con el objetivo de que tanto bomberos como personal de protección civil se mantengan a la vanguardia en materia de protección ciudadana y atención oportuna ante cualquier eventualidad.

La entrega de este equipo especializado fue bien recibida por los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Protección Civil, quienes agradecieron el reconocimiento y señalaron que este tipo de apoyos les permitirá desempeñar sus funciones con mayor confianza y seguridad, reduciendo riesgos durante sus operaciones diarias.

Además de los uniformes, el Gobierno de Tlalnepantla reafirmó su compromiso de implementar programas de capacitación continua, adquisición de equipo y tecnologías emergentes que permitan actualizar y mejorar las capacidades de respuesta ante riesgos como incendios, inundaciones y otros eventos que puedan afectar a la población.

Con acciones como esta, la administración municipal busca no solo mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos y rescatistas, sino también reforzar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la protección civil y la seguridad pública, promoviendo un entorno más seguro, preparado y resiliente para todas y todos.