IECM aprueba modelo de votación anticipada para COPACO y Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el modelo de operación para la votación y opinión anticipada que se aplicará en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

El acuerdo contempla a la ciudadanía residente en el extranjero, a personas en estado de postración junto con sus cuidadoras primarias, así como a personas en prisión preventiva.

Para estos sectores, el Instituto definió un conjunto de procedimientos orientados a facilitar su participación en ambos mecanismos de democracia participativa bajo criterios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y respeto a los derechos humanos.

El modelo aprobado establece los elementos normativos, técnicos y operativos necesarios para instrumentar la votación y opinión anticipada, con la finalidad de asegurar que estos grupos puedan participar de manera efectiva y en condiciones de certeza.

La autoridad electoral señaló que el diseño del esquema responde a la necesidad de reducir barreras físicas y operativas que históricamente han limitado la participación de ciertos sectores de la población.

Como modalidad principal, el IECM prevé el uso del Sistema Electrónico por Internet, mediante el cual las personas registradas podrán emitir su voto u opinión de forma digital. No obstante, el modelo también considera mecanismos alternativos a través de boletas impresas, ya sea ante posibles contingencias técnicas o cuando así lo soliciten expresamente las personas participantes.

Con ello, se busca ofrecer opciones que permitan garantizar el acceso al ejercicio de estos derechos en distintos contextos.

El documento también define las responsabilidades de las áreas centrales y desconcentradas del Instituto Electoral durante todas las etapas del proceso.

Entre ellas se incluyen la integración de las listas nominales correspondientes, la organización de la jornada anticipada, los mecanismos de observación, así como los procedimientos de escrutinio, cómputo y difusión de resultados.Adicionalmente, el modelo incorpora acciones de

capacitación, sensibilización y acompañamiento institucional dirigidas tanto al personal del IECM como a la ciudadanía participante.

Estas acciones se desarrollarán con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, con el propósito de fortalecer la confianza en los procesos y asegurar un trato digno e incluyente.