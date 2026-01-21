La estrategia de Seguridad “Nuestra Colonia se Transforma” llega a la Isidro Fabela

Recorridos como parte del programa “Nuestra Colonia se Transforma”

En la alcaldía Tlalpan arranco el programa Nuestra Colonia se Transforma, que busca la llegada de acciones de seguridad, servicios, obras y bienestar a las zonas de la demarcación.

Durante el inicio del programa, Gaby Osorio, Alcaldesa de Tlalpan explicó que Nuestra Colonia se Transforma es uno de los programas más importantes de la alcaldía que se concentra en dar atención a la seguridad y peticiones vecinales.

La estrategia también busca acercar a las instituciones de los tres niveles de gobierno a las colonias y de este modo permitir que la ciudadanía conozca directamente a sus autoridades, cuente con teléfonos de contacto y sepa a dónde dirigir correctamente sus denuncias y solicitudes.

Gaby Osorio anunció esta jornada se implementará los días martes para contar con más tiempo operativo y que también se implementaran trabajos intensivos de bacheo y sabaneo para mejorar las condiciones de las vialidades.

Subrayó que Isidro Fabela ha sido una colonia muy presente en el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación y que 2026 es un año clave de consolidación y entrega de proyectos en Tlalpan.

Como parte del balance operativo en la colonia, se reportaron ocho recorridos Casa por Casa, veinticinco recorridos de vigilancia, tres operativos Salvando Vidas, cinco operativos Rastrillo y cuatro asambleas vecinales. En el rubro de obras, se anunció la realización de trabajos de drenaje en la calle 4ª Poniente 2 Norte para mitigar inundaciones.

La alcaldesa dijo que en ocho días se realizará una rendición de cuentas ante la comunidad para informar acerca de los trabajo realizados así como de los compromisos a mediano plazo dependiendo del tipo de solicitudes, tiempo y presupuesto que requieran.