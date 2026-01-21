Operativos de seguridad dejan más de mil acciones preventivas en Iztacalco

Los dispositivos incluyeron patrullajes, revisiones, remisiones administrativas y coordinación interinstitucional — La Policía Auxiliar de la alcaldía Iztacalco reforzó en días recientes los dispositivos de seguridad y vigilancia en distintas colonias de la demarcación, con énfasis en recorridos a pie y patrullajes preventivos en los perímetros de Tlacotal, Iztaccíhuatl y Pantitlán, como parte de las acciones permanentes de seguridad pública en la zona.

De acuerdo con el balance operativo, estas labores se realizaron en coordinación con personal de los sectores territoriales y mediante un dispositivo interinstitucional en el que participaron diversas corporaciones. Como resultado, se llevaron a cabo más de mil 200 acciones de vinculación ciudadana y se atendieron 36 llamados canalizados a través de Base Plata.

Durante los recorridos preventivos también se efectuaron 95 remisiones de personas en actitud inusual.

En el mismo periodo, las autoridades reportaron una remisión al Ministerio Público por el delito de violencia familiar en la colonia IMPI Picos, así como una puesta a disposición ante el Juzgado Cívico por una falta administrativa. A estas acciones se sumaron operativos nocturnos e inspecciones a motocicletas, además del retiro de ocho chelerías que operaban de manera irregular en puestos de venta de ropa en las inmediaciones del mercado Apatlaco.

En materia de ordenamiento del espacio público y prevención de conductas de riesgo, se registraron nueve remisiones adicionales: cuatro por tirar basura —una de ellas en el Canal de Río Churubusco—, dos por mal uso de la vía pública y tres más ante el Ministerio Público por los delitos de usurpación de funciones, daños a la propiedad y violencia familiar.

De forma paralela, se realizó una jornada de recuperación de espacio público sobre Viaducto, en coordinación con la Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía, que permitió recolectar alrededor de una tonelada de basura.

Por sectores, el área de Iztaccíhuatl informó la realización de 550 visitas domiciliarias y 150 revisiones a establecimientos comerciales, así como la operación de 34 chats vecinales activos.

En ese mismo sector se aplicó el Operativo Relámpago, con 20 revisiones, el envío de 17 motocicletas al depósito vehicular, la emisión de 18 infracciones y siete remisiones vinculadas al programa Conduce sin Alcohol.

En el sector Pantitlán se implementaron 10 operativos conjuntos, seis con Policía Auxiliar y cuatro con elementos de la Marina y la Guardia Nacional.

Estas acciones derivaron en tres remisiones al Ministerio Público, con cinco personas detenidas, y una más al Juzgado Cívico, además de revisiones viales, infracciones y traslados de vehículos al depósito.