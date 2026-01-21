Otro niño sicario en la CDMX: tiene 15 años, exhibe sus armas... y baleó a un menor que jugaba futbol

Otro niño sicario Un menor de edad baleó sin razón alguna a otros dos adolescentes en Tlatelolco. (C4 Jiménez y Pixels)

Un par de días después al caso del joven sicario que por error mandó a su madre videos de uno de sus asesinatos, un menor de edad, presuntamente vinculado a un grupo criminal de la Ciudad de México, baleó a otro menor en la capital del país.

Se trata de Nicolás ‘N’, de 15 años de edad, que presume ser de la AntiUnión y se exhibe en redes sociales fotos con armas de alto calibre.

El adolescente, que inicialmente aseguró falsamente tener 13 años, fue detenido esta semana luego de que, en compañía de un amigo, mientras se transportaban en bici eléctrica en Tlatelolco, se encontraron con dos menores que jugaban futbol, a quienes agredieron y dispararon sin razón alguna.

De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, uno de los jóvenes agredidos fue Donovan, de 17 años, quien recibió tres balazos.

¿Qué pasa con los sicarios menores de edad que presumen sus crímenes en redes sociales?

El pasado 4 de noviembre, CRÓNICA publicó una investigación del reportero Jorge Aguilar en la que se documenta cómo jóvenes de la Ciudad de México ligados al crimen organizado utilizan las redes sociales para exhibir su historial delictivo.

A su corta edad, presumen asesinatos y otros actos violentos como si fueran trofeos, con el objetivo de proyectar una imagen de dureza y demostrar que no dudan al momento de matar.

Estas plataformas digitales se han convertido en un escaparate donde construyen su reputación criminal, como si se tratase de un currículum.

Entre los casos mencionados están los llamados “Kids de la Unión Tepito”, quienes afirman sin rodeos que su misión es eliminar a grupos rivales, como “Los Uvas”. Incluso llevan un registro de sus adversarios abatidos y se mofan de ellos, alterando fotografías para humillarlos.

Según el reportaje, novecientos setenta y nueve adolescentes de 14 a 17 años fueron recluidos en la CDMX por haber cometido delitos contra la salud, robo agravado, secuestro y homicidio de los años 2020 a 2025, de los cuales, 69 son mujeres y 910 son hombres.