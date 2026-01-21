PAN busca garantizar mantenimiento de cámaras adquiridas con presupuesto participativo

IECM aprueba convocatoria para órganos que evaluarán proyectos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027

La diputada del PAN, Liz Salgado, presentó una iniciativa con la que busca garantizar el mantenimiento y la operación continua de las cámaras de videovigilancia adquiridas mediante el presupuesto participativo.

Lo anterior, con el fin de fortalecer la seguridad en las colonias de la Ciudad de México y asegurar el uso responsable de los recursos públicos.

La legisladora detalló que la iniciativa no plantea la adquisición de nuevas cámaras ni un aumento del gasto en seguridad, sino la preservación de la infraestructura ya existente y financiada directamente por las y los vecinos.

“El propósito es evitar que estas cámaras se vuelvan obsoletas, queden abandonadas o dejen de funcionar por falta de mantenimiento una vez concluido el periodo de garantía inicial”, señaló.

Recordó que actualmente existe una preocupación justificada debido a que una parte significativa de los proyectos de seguridad votados por la ciudadanía a través del presupuesto participativo quedan inoperables poco después del primer año de instalación, lo que se traduce en un desperdicio de recursos públicos, frustración ciudadana y una pérdida real de condiciones de seguridad.

Buscan certeza jurídica

La legisladora destacó que la Ciudad de México, con más de 9 millones de habitantes y una población flotante diaria considerable, enfrenta una realidad compleja en materia de seguridad, donde la videovigilancia se ha consolidado como una herramienta estratégica. A los esfuerzos institucionales, con más de 83 mil cámaras del Gobierno de la Ciudad, se suma el esfuerzo ciudadano, que debe ser protegido y garantizado.

La panista enfatizó que con esta reforma se espera lograr certeza y claridad jurídica sobre la responsabilidad de las alcaldías en esta materia; protección de la inversión ciudadana, evitando la pérdida de recursos con el tiempo; mejor coordinación y planeación en seguridad local y mayor confianza de la ciudadanía, al saber que los proyectos que eligen no serán abandonados.

“Esta iniciativa busca ordenar la seguridad, crear responsabilidad institucional y respetar la participación ciudadana, asegurando que los proyectos elegidos cumplan su propósito de prevenir el delito y generar entornos más seguros y confiables para todos los habitantes de la capital”, mencionó.

Además descartó que su propuesta politice la seguridad, sino que la ordena. “No crea más burocracia, crea responsabilidad y no sustituye a la ciudadanía, la respeta. Debemos fortalecer la seguridad, cuidar los recursos públicos y honrar la participación ciudadana”, concluyó.