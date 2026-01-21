Sapase Ecatepec repara fuga de agua en avenida R-1 de Las Vegas Xalostoc

Personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) atendió y reparó la mañana de este martes una fuga de agua registrada sobre la avenida R-1, casi esquina con Río de los Remedios, en la colonia Las Vegas Xalostoc, incidente que fue originado por la presión en una tubería de 12 pulgadas de diámetro.

De acuerdo con información del organismo operador, el desperfecto fue detectado a temprana hora, por lo que cuadrillas especializadas se trasladaron de inmediato al punto afectado con el objetivo de controlar la situación y evitar el desperdicio del vital líquido, además de reducir posibles afectaciones a las viviendas y comercios ubicados en esta importante vialidad del municipio.

Como parte de las labores técnicas, el personal de Sapase realizó el cierre temporal de válvulas para disminuir el flujo de agua y facilitar la reparación de la tubería dañada. Esta acción preventiva permitió trabajar de manera segura y eficiente, aunque provocó una suspensión momentánea del suministro en algunas zonas aledañas, situación que fue informada oportunamente a la población.

Debido a que la avenida R-1 es una de las arterias con mayor tránsito vehicular en la zona industrial de Xalostoc, fue necesario implementar un operativo vial para mantener el orden y la seguridad durante los trabajos. Para ello, se contó con el apoyo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, cuyos elementos agilizaron la circulación y brindaron orientación a los automovilistas.

Las autoridades municipales señalaron que la coordinación interinstitucional permitió que los trabajos se desarrollaran sin contratiempos mayores y en un tiempo reducido, minimizando las molestias para la ciudadanía. Asimismo, destacaron la importancia de actuar de manera inmediata ante este tipo de incidentes para proteger la infraestructura hidráulica y garantizar el uso responsable del agua.

Luego de varias horas de trabajo continuo, Sapase informó que la fuga fue reparada con éxito y que la red hidráulica quedó nuevamente en condiciones óptimas de operación. El organismo detalló que el suministro de agua potable se restablecerá de forma gradual en las próximas horas para las y los vecinos que resultaron afectados por el cierre de válvulas.

Finalmente, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec reiteró su compromiso de atender con prontitud los reportes ciudadanos relacionados con fugas y fallas en la red, al tiempo que agradeció la comprensión y colaboración de la población durante el desarrollo de los trabajos, subrayando que estas acciones son fundamentales para evitar el desperdicio del recurso y mejorar el servicio en beneficio de todas y todos los ecatepenses.

Sapase recordó a la ciudadanía que se mantienen habilitados los canales de atención telefónica y digital para reportar fugas, tomas clandestinas o cualquier anomalía en el servicio, ya que la participación ciudadana es clave para detectar oportunamente este tipo de fallas. Asimismo, exhortó a hacer un uso responsable del agua y a mantenerse informados a través de los medios oficiales del gobierno municipal de Ecatepec de Morelos.