Suspende Fiscalía Mexiquense a 10 agentes por presunta red de extorsión en Tecámac

Vecinos de Tecámac difundieron imágenes de los presuntos agentes judiciales del Estado de México que se dedicaban a extorsionar en ese municipio

La Fiscalía del Estado de México inició investigación de oficio contra una presunta red de extorsión en la que están involucrados al menos 10 personas que se identificadas como elementos de esta corporación para cometer una serie de delitos en contra de vecinos de la región de Tecámac y áreas aledañas.

En un comunicado, la dependencia mexiquense informó que derivado de esta investigación se encuentran suspendidos de sus funciones diez elementos de la Policía de Investigación en tanto se determina su probable intervención en posibles hechos constitutivos de delito.

Entre ellos están un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Regional de Tecámac, que fueron removidos de sus funciones y concentrados en las oficinas centrales, en tanto se determina la existencia de las conductas señaladas y, si en efecto, hubo intervención de elementos de esta Institución en la comisión de algún ilícito proceder en consecuencia.

Desde hace unos días, habitantes del municipio de Tecámac alertaron en redes sociales sobre una modalidad de extorsión presuntamente perpetrada por individuos que se identifican como elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) coludidos con autoridades municipales en Tecámac, estado de México.

De acuerdo con los testimonios recabados, estos sujetos interceptan vehículos particulares en zonas estratégicas del municipio bajo cualquier pretexto, desde supuestas infracciones de tránsito hasta “revisiones de rutina”

Una vez que el conductor se detiene, la situación escala rápidamente. Comienza una ​inspección Irregular y durante la revisión del vehículo, los supuestos agentes aprovechan descuidos para “sembrar” objetos ilícitos (sustancias prohibidas o artículos comprometedores.

Tras ello se exige a los ciudadanos fuertes sumas de dinero a cambio de no ser presentados ante el Ministerio Público o para evitar la supuesta imputación de delitos graves.

Por ello, la Fiscalía mexiquense informó que se abrió una investigación contra 10 de sus elementos para deslindar responsabilidades e identificar la probable intervención de estos u otros servidores públicos, así como personas ajenas a esta Fiscalía, en las conductas referidas.

La dependencia convocó a la ciudadanía para que, en caso de ser víctima o testigo de estos hechos los denuncie a través del correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien en la aplicación FGJEdomex, disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.