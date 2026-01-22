EdoMéx imparte programa para capacitar a personas operadoras del transporte público

Capacitación a personas operadoras del transporte público

El Gobierno del Estado de México inició un programa de capacitación para las personas que operadoras de rutas de transporte público, con el fin de mejorar la calidad de seguridad e inclusión del transporte.

La capacitación fue llevada a cabo a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) en coordinación con la Secretaría de Movilidad y va dirigida a las personas que ya integran estos grupos de trabajos y a quienes desean incorporarse a ellos.

Se tocaron temas en carácter de desarrollo humano, perspectiva de género, primeros auxilios, seguridad vial, mecánica básica y marco normativo. Tuvo una duración total de 10 horas y se impartió en grupos divididos de hasta 29 integrantes y tubo un costo de recuperación de 340 pesos

Quienes completen esta capacitación, recibirán una constancia avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo.

Es importante aclarar que el documento será un requisito para que los operadores de transporte público tramiten su licencia ante la Secretaría de Movilidad, con vigencia de dos años.

En una primera etapa, las actividades se desarrollarán en las sedes del ICATI ubicadas en Chimalhuacán, Apaxco y Zumpango, con distintos grupos y horarios y con el avance del programa se sumaran más sedes.

El Gobierno del Estado de México tiene la meta de capacitar a más de 40 mil personas en lo que resta de la administración.

Las y los interesados en participar en los cursos pueden llamar al Departamento de Vinculación y Comunicación del ICATI, al teléfono 722 1679470 ext. 2070 y 2075, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas; así como escribir al correo electrónico icati_dvinculacion@edomex.gob.mx.