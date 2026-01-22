Fiscalía del Edomex suspende a 10 ministeriales involucrados en extorsiones

Denuncias ciudadanas llevaron a que 10 agentes ministeriales fueran sepoarados de sus funciones (Archivo)

Inseguridad — Derivado de denuncias ciudadanas por abusos de autoridad y presuntas extorsiones cometidas por agentes Ministeriales del Estado de México contra automovilistas en el municipio de Tecámac, sucesos exhibidos en videos publicados en redes sociales y en medios de comunicación, la Fiscalía General de Justicia mexiquense informó que por estos hechos fueron removidos 10 elementos de la Policía de Investigación y se investiga a otros funcionarios más.

La dependencia, a través de la Fiscalía de Combate a la Corrupción destacó que los 10 elementos de la Policía de Investigación que fueron suspendidos son un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Regional de Tecámac, sobre quienes hay investigaciones.

En la misma línea, la Fiscalía mexiquense refirió que se avanza en investigaciones para identificar la probable intervención de éstos y otros servidores públicos, así como personas ajenas a esta institución que hayan cometido actos de extorsión contra ciudadanos sin que exista algún fundamento legal.

En este contexto, la Fiscalía del Estado de México exhorta a los ciudadanos a denunciar todo abuso por parte de elementos de la corporación y en caso de ser víctimas o testigos de estos hechos los denuncie a través del correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, al número telefónico 800 7028770 o a través de la aplicación FGJEdomex, que están disponibles de manera gratuita para teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.

