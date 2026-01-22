Fuerte incendio consume fábrica de plásticos en Xochimilco

Incendio en una fábrica de plásticos Potrero de San Bernardino, Xochimilco (X: @SGIRPC_CDMX)

Un fuerte incendio fue registrado la madrugada de este jueves 22 de enero en una fábrica de plásticos ubicada en la colonia Potrero de San Bernardino, en Xochimilco, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de al menos 50 personas.

El siniestro comenzó alrededor de las 05:47 horas en un inmueble localizado sobre avenida Guadalupe I. Ramírez, esquina con 20 de Noviembre, donde el fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales altamente inflamables.

Ante la magnitud del incendio, bomberos de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), personal de Protección Civil, así como autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acudieron al lugar para controlar la emergencia.

El humo fue visible a kilómetros

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y generaron una densa columna de humo negro, visible desde distintos puntos del sur de la capital. La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, acudió al sitio para coordinar los trabajos de emergencia, mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) habilitó garzas para abastecer a más de 40 pipas que participaron en las labores de extinción.

Evacuaciones y afectaciones

Como medida preventiva, personas en los alrededores fueron evacuadas, mientras que inmuebles cercanos —entre ellos un estacionamiento, un laboratorio y un gimnasio— fueron enfriados para evitar que el fuego se propagara. Además el servicio del Tren Ligero fue suspendido de manera temporal para permitir el paso de las unidades de emergencia y garantizar la seguridad de los usuarios.

De acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos, el incendio consumió una superficie aproximada de 2 mil metros cuadrados, además de varios vehículos que se encontraban dentro del predio, además el techo del inmueble colapsó debido a la intensidad del fuego.

Incendio controlado

Después de varias horas de trabajo, cerca de las 09:00 horas, las autoridades informaron que el incendio fue totalmente extinguido, aunque los trabajos de enfriamiento y retiro de escombros continuaron durante la mañana.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de realizar los peritajes correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona mientras continúan las labores de limpieza y a mantenerse informada a través de canales oficiales. Asimismo, recordaron que en caso de incendio es fundamental evacuar de inmediato, no intentar combatir el fuego y seguir las indicaciones de Protección Civil.