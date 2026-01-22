Gobierno de Naucalpan invita a la Caravana “Estamos Contigo” con servicios integrales para mujeres

Caravana “Estamos Contigo”

Con el objetivo de fortalecer el bienestar, la autonomía y el acceso a derechos de las mujeres, el Gobierno de Ciudad Naucalpan, a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, llevará a cabo la Caravana “Estamos Contigo”, una jornada de atención integral que ofrecerá servicios gratuitos de acompañamiento, orientación y vinculación social.

La actividad se realizará el martes 27 de enero de 2026, en un horario de 10:00 a 14:30 horas, en el Parque Modelo, ubicado en la colonia Modelo, en Naucalpan de Juárez. Este esfuerzo forma parte de la estrategia municipal Aquí Gobierna la Esperanza 2025-2027, enfocada en reducir brechas de desigualdad y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres naucalpenses.

Durante la Caravana “Estamos Contigo”, las asistentes podrán acceder a asesoría para la vinculación a microcréditos, como parte de las acciones de fomento económico que buscan impulsar el emprendimiento y fortalecer la independencia financiera de las mujeres. Asimismo, se contará con la presencia de la Policía de Género, a través de un módulo de atención especializado para brindar orientación, apoyo y canalización en casos de violencia.

En materia de atención integral, se ofrecerán asesorías jurídicas y atenciones psicológicas con perspectiva de género, con el propósito de acompañar a las mujeres en la defensa de sus derechos y en el fortalecimiento de su bienestar emocional. Estos servicios están diseñados para atender de manera cercana y confidencial diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana.

La jornada también contempla acciones en el ámbito educativo, mediante la vinculación a primaria y secundaria, así como la preparatoria abierta del Estado de México, facilitando opciones para que más mujeres continúen o concluyan sus estudios y amplíen sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Como parte de los servicios comunitarios, la caravana ofrecerá cortes de cabello gratuitos, reforzando el carácter integral y accesible de esta iniciativa, que busca acercar apoyos directos a la población en un solo espacio.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan reiteró que este tipo de acciones reflejan el compromiso institucional con la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia de género y la construcción de una ciudad más justa e incluyente. A través del trabajo coordinado entre dependencias municipales, se busca generar entornos seguros, solidarios y con mayores oportunidades para las mujeres.

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado a las mujeres de Naucalpan a participar en esta jornada, aprovechar los servicios disponibles y formar parte de las acciones que promueven su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos.