Hanna de Lamadrid lidera preferencias internas de Morena rumbo a la alcaldía de Coyoacán

Al inicio de este 2026, Hanna de Lamadrid se posiciona como la figura con mayor aceptación entre los posibles candidatos de Morena para la alcaldía de Coyoacán, con un respaldo del 27.5% de los simpatizantes del partido.

De acuerdo con un estudio electoral, Morena arranca el año con ventaja en la demarcación al sumar 37.3% de las preferencias, por encima del PAN que alcanza 32.8%, mientras que el PRI se rezaga con apenas 10.8%.

Dentro de las filas morenistas, De Lamadrid supera por ocho puntos a sus competidores internos: Gerardo Villanueva Albarrán, con 19.1%, y Caris Castillo Pérez, con 15.3%. En contraste, las figuras punteras de otros partidos muestran menor fuerza: en el PAN su aspirante más competitivo apenas llega al 19.1%, mientras que en el PRI Alan Alvarado registra 24.2% y Patricia Urriza 21.5%.

La alcaldía de Coyoacán, actualmente gobernada por la oposición, es uno de los principales objetivos de Morena junto con Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez. En las elecciones de 2021, el panista Geovani Gutiérrez obtuvo el triunfo en alianza con PRI y PRD, logrando posteriormente su reelección.

Los sondeos más recientes confirman que Hanna de Lamadrid concentra el mayor número de respuestas positivas a la pregunta sobre quién debería ser la candidata de Morena en Coyoacán, lo que la coloca como la opción más sólida para encabezar la contienda en 2027.