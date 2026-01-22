IECM aprueba materiales para la elección de COPACO 2026 y la consulta de Presupuesto Participativo

Materiales para la elección de COPACO 2026 y la consulta de Presupuesto Participativo

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los modelos de los materiales electivos y consultivos que se utilizarán en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

La determinación establece los insumos que formarán parte del equipamiento de las Mesas Receptoras de Votación y Opinión, así como de los mecanismos previstos para la participación de personas en prisión preventiva, personas en estado de postración y cuidadoras primarias.

También contempla, en su caso, a quienes emitan su voto u opinión mediante la modalidad digital, a fin de asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales en condiciones de igualdad.

En total, se aprobaron las cajas paquete destinadas al resguardo y traslado de la documentación electoral; los canceles modulares, que permiten la emisión simultánea del voto en condiciones de libertad y confidencialidad; y las mamparas especiales de diseño universal, adaptables para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Asimismo, se consideran las urnas electivas y consultivas, las cuales cuentan con ventanas que permiten observar su interior y con elementos que facilitan su uso por personas con discapacidad visual y motriz, incluidas etiquetas en sistema Braille.

El acuerdo también incluye las bases porta urna, diseñadas para brindar estabilidad y una altura adecuada para el depósito de boletas; el crayón de cera triangular que facilita el marcado; la marcadora de credencial con dado marcador “26”, que permitirá identificar a la ciudadanía participante; así como los sellos “Votó” y “X”, la lupa tipo Fresnel para personas con debilidad visual, la cinta de seguridad para el sellado de urnas y paquetes, y el líquido indeleble como medida de control para evitar la doble emisión del voto u opinión.

De acuerdo con el IECM, la mayoría de estos materiales proviene de procesos electorales y de participación ciudadana anteriores y ha sido recuperada y rehabilitada, por lo que se encuentra en condiciones óptimas para su reutilización.

Esta estrategia permitirá optimizar recursos públicos y reducir el impacto ambiental, ya que para la Jornada Única 2026 únicamente será necesario adquirir el dado marcador “26” y, en su caso, el líquido indeleble.

En relación con este último insumo, el Consejo General aprobó que, si existe suficiencia presupuestal, el líquido indeleble sea suministrado por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, al cumplir con las características técnicas de permanencia, visibilidad y seguridad establecidas por el propio Instituto Electoral.