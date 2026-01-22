Linea lll del Mexicable avanza en 65%; estaría lista a finales de 2026

Linea lll del Mexicable avanza en 65%; estaría lista a finales de 2026 — La construcción de la linea lll del Mexicable, que correrá de Naucalpan a Cuatro Caminos, transformará la movilidad de 700 mil habitantes de este municipio mexiquense, convirtiéndose en un transporte digno y eficiente, con un avance del 65% y que se contempla este lista para entrar en operación a finales del 2026.

La linea lll del Mexicable contará con una extensión aproximada de 9.5 kilómetros dividida en 10 estaciones clave que conectarán con la estación “Mexipuerto Cuatro Caminos” y que reducirá en 30 minutos el tiempo de traslado de los habitantes de la zona de Valle de México.

Se prevé que el sistema de transporte brinde servicio aproximadamente a 40 mil usuarios diarios, y se espera que su apertura total sea durante el primer trimestre del 2027.

El encargado de la obra de la linea lll del Mexicable, Juan Manuel Carrillo informó que en tres meses más se realizarán pruebas electromecánicas y ajuste de niveles, además mencionó que es la primera vez que en México, en una misma estación (La Tolva), se instalan tres equipos de potencia que alimentarán la linea.

