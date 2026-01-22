Menor que disparó en Tlatelolco fue por un intercambio de droga fallido: SSC

SSC Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho. (SSC)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que el ataque cometido por un menor de 15 años en contra de un joven de 17 en la colonia Tlatelolco, se originó a causa de una entrega de droga mal ejecutada.

El pasado 20 de enero, Nicolás “N” acudió a una cancha de fútbol en la calle Manuel González, entre Eje Central y Paseo de la Reforma, colonia Nonoalco Tlatelolco, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde presuntamente acordó reunirse con Donovan “N”, también menor de edad.

Nicolás “N” arribó a bordo de una motocicleta eléctrica con otro sujeto, cuando dispararon en contra de la víctima. Ahí un elemento de la SSC observó la agresión y se lanzó en contra de los agresores, lo que le provocó que resultara lesionado.

Donovan “N” recibió tres impactos por arma de fuego, uno en abdomen, uno en vejiga y uno en húmero, por lo que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero. En tanto, Nicolás “N” fue llevado a la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.

Vázquez Camacho refirió que la principal línea de investigación de este caso es que previo al ataque se llevaba a cabo un intercambio de droga.

“Algo salió mal en la transacción y hubo una agresión. Se logró la detención de una de las personas presuntas responsables, está siguiendo su proceso, si de determina que en efecto tuvo involucramiento en el homicidio, es uno de los delitos que se contemplan en el sistema de justicia para adolescentes que tiene prisión preventiva y puede tener una sanción en internamiento, son pocos los delitos en los adolescentes que ameritan internamiento como sanción”.

“Vamos a seguir investigando el caso para dar con la otra persona responsable, estamos trabajando en operativos constantes en la zona, ayer también hubo detenciones cerca de esa zona y vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso”.

El jefe de la policía afirmó que no existe una tendencia a la alza de delitos cometidos por adolescentes en la metrópoli, sin embargo, dijo que en la capital es un tema de atención prioritaria que se atiende con programas dirigidos a personas en conflicto con la Ley, como becas, apoyo para transporte, Aldeas Juveniles y oportunidades de acceso a herramientas a jóvenes, con la finalidad de que se alejen de la delincuencia.

“Ningún joven tiene que estar vinculado a actividades delictivas y también nuestro foco está en detener a quienes promueven su participación en estas actividades, en ese sentido la Ley de trata es muy clara, a quien involucre o force a un menor de edad a participar en actividades delictivas está incurriendo en el delito de trata y se han tenido investigaciones en ese sentido y lo seguiremos haciendo”, afianzó Vázquez Camacho.

Portación de droga y lesiones por arma, delitos con incidencia en jóvenes

Los delitos de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego y portación de droga son algunos de los crímenes con mayor incidencia entre los jóvenes que delinquen, de acuerdo con cifras de la SSC.

El crimen de posesión de droga, el que aparentemente cometió Nicolás “N”, se ha mantenido en una media desde el año 2021.

En el primer año se registraron 256 detenidos ante el Ministerio Público en edades de 11 a 17 años, para el 2022 el número de capturados bajó a 193, pero un año después aumentó 39 por ciento, con 269 arrestos; después, en 2024 la cifra bajó ligeramente a 274 y en el 2025 ocurrieron 225.

En tanto, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego ocurrieron en menor magnitud, con 69 detenidos en cinco años.

En 2021 se reportaron 16 menores de edad detenidos por este delito, un año más tarde 18, en 2023 14 jóvenes fueron arrestados; 15 en 2024 y para 2025 esta cifra disminuyó 60 por ciento, con seis capturas.

Durante esos años, 49 jóvenes hombres fueron internados en Centros Especializados para Adolescentes en la Ciudad de México por el delito de portación de arma de fuego y explosivos.

El Órgano de Política Criminal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó que se abrieron mil 10 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo del 2021 a octubre del 2025, en contra de menores de edad.

En 2021 se registraron 202 carpetas, al año siguiente 172, luego, en 2023 el número creció 24 por ciento a 213 investigaciones; en 2024 subió a 228 — siete por ciento más — y de enero a octubre del 2025 existieron 195.

Detenciones de menores de 11 a 17 años detenidos 2021 - 2025

La alcaldía Cuauhtémoc, donde ocurrió el crimen cometido por Nicolás “N”, es la segunda demarcación con más jóvenes detenidos ante el Ministerio Público.

Iztapalapa - 1,662

Cuauhtémoc - 1,392

Gustavo A. Madero - 1,099

Álvaro Obregón- 723

Coyoacán - 696

Benito Juárez- 665

Tlalpan - 577

Azcapotzalco- 560

Miguel Hidalgo - 539

Venustiano Carranza - 498

Iztacalco - 349

Cuajimalpa de Morelos - 276

Tláhuac - 264

Xochimilco - 169

Magdalena Contreras - 80

Milpa Alta - 79

