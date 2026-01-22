Vinculan a proceso, por violación, al feminicida de Cuautitlán

Detenido Eric Ricardo "N". (FGJEM)

Eric Antonio “N”, sujeto que presuntamente asesinó a Teresita y Cindy, su suegra y pareja, respectivamente, en un domicilio en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, fue vinculado a proceso por el delito de violación.

El juez confirmó que existen elementos suficientes para determinar que Eric Antonio “N” habría agredido sexualmente a su expareja sentimental en el año 2018.

De acuerdo a la investigación, Eric Antonio “N”, habría agredido a quien era su pareja sentimental en una casa en Cuautitlán, sin embargo, la víctima, por temor a sufrir más agresiones, pues al parecer, fue amenazada con privarla de la vida si lo hacía, no accedió a continuar con la denuncia.

No obstante, el pasado 15 de enero se decidió iniciar la denuncia, al enterarse que Eric Antonio “N” se encontraba detenido por el doble feminicidio.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Encarcelado por doble femincidio

Previamente, una jueza dictó la medida cautelar de prisión preventiva a Eric Antonio “N” por el asesinato de su pareja y suegra.

Durante la audiencia en los juzgados del penal de Cuautitlán, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó datos de prueba contundentes para que la autoridad judicial decidiera mantenerlo en la cárcel.

Los agentes detallaron la declaración de un menor de seis años, el hijo de Cindy y Eric Antonio “N”, quien presenció el doble feminicidio y se ocultó en una habitación para mantenerse a salvo.

El niño narró que el pasado 12 de enero, Eric Antonio “N” acudió a la casa de Cindy, en la colonia San Francisco Cascantitla, con el pretexto de llevarle algunas prendas. Al no encontrarse la mujer en el domicilio, el criminal habría golpeado brutalmente a su “abu”, Teresita, la amarró de los brazos y le colocó un objeto en el rostro para bloquearle la vista y después asfixiarla hasta quitarle la vida.

Mientras ocurrían los hechos, el menor, dijo, se encontraba escondido, con miedo, dentro de este hogar, al mismo tiempo en que Eric Antonio “N” esperaba en el domicilio a la llegada de Cindy, para también asesinarla.

En la noche, cuando Cindy arribó al departamento, Eric Antonio “N” la sorprendió y le realizó la misma violencia que a Teresita, la golpeó, ató de las manos y le cortó la respiración hasta que falleció, asesinato que el menor también escuchó.

Después, explicó el menor, cuando su padre terminó de asesinar a su madre y abandonó el predio, él salió de su escondite e ingresó a la habitación donde se encontraban los restos de Teresita, donde también estaba el cadáver de una perrita, que Eric Antonio “N” mató.

El 23 de enero, Eric Antonio “N” regresará a los tribunales para que la autoridad judicial determine si es vinculado a proceso por el doble feminicidio.