Alcaldías gobernadas por Morena reprueban en seguridad: PAN

Alcaldías gobernadas por oposición son en las que los ciudadanos se sienten más seguros

La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI — del cierre del 2025 — reveló que las alcaldías de la Ciudad de México encabezadas por gobiernos de oposición registran una percepción de seguridad muy por encima de las gobernadas por la oposición.

Tras ser revelados los resultados de la encuesta, el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, Andrés Atayde, señaló que el buen desempeño de alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Coyoacán, es consecuencia de políticas públicas claras que promueven la proximidad, la prevención del delito y la coordinación institucional con las distintas autoridades.

“En particular, Benito Juárez se ha convertido en un referente de cómo sí se puede mejorar la seguridad desde lo local”, comentó.

El legislador aseguró que los datos del INEGI reflejan una tendencia constante, que es: “donde gobierna la oposición, la ciudadanía percibe mayor tranquilidad y confianza en su entorno”.

Atayde indicó que las ocho alcaldías con los niveles más altos de percepción de inseguridad están bajo administraciones de Morena, “mientras el promedio de percepción de seguridad en las Alcaldías gobernadas por Morena es de 34.88%, en las Alcaldías de oposición es del 59.78%. Muchísimas diferencia”.

La ENSU reveló que el 63.8 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su alcaldía.

Para finalizar, reiteró que los gobiernos de Acción Nacional y la bancada panista en el Congreso, continuarán priorizando la seguridad como un eje central de su trabajo.

“En el PAN trabajamos para que la seguridad se traduzca en hechos y no en discursos. Nuestro compromiso es con la tranquilidad de las familias capitalinas”, concluyó.