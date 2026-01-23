Extorsión disminuye 37% en el Estado de México durante 2025, reporta Fiscalía

Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez

La extorsión en el Estado de México registró una disminución de 37 por ciento durante 2025 en comparación con el año anterior, según cifras presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la entidad en la más reciente sesión de la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez.

De acuerdo con el reporte, entre enero y diciembre de 2024 se contabilizaron 3 mil 439 denuncias por este delito, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra se redujo a 2 mil 150 casos. La Fiscalía precisó que la variación representa una baja de 37.4 por ciento en uno de los delitos considerados de alto impacto.

La información fue expuesta como parte del seguimiento permanente a los indicadores de seguridad que realizan autoridades federales, estatales y municipales.

Durante la reunión se señaló que la reducción está asociada a acciones de coordinación interinstitucional, así como al análisis constante de información estratégica y a la atención de denuncias ciudadanas.

Tras la sesión, la gobernadora Delfina Gómez indicó que el combate a la extorsión forma parte de las prioridades de la estrategia de seguridad en la entidad y subrayó la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno en el diseño e implementación de operativos focalizados.

Las autoridades señalaron que el análisis de estos resultados permitirá ajustar y reforzar las acciones de seguridad en distintas regiones del Estado de México, con el objetivo de mantener la tendencia a la baja en delitos de extorsión y otros ilícitos.