Gobierno de Texcoco inicia obra de pavimentación en la comunidad de San Diego

El Gobierno Municipal de Texcoco dio inicio a una importante obra de infraestructura urbana en la comunidad de San Diego, como parte de las acciones para mejorar la movilidad, la seguridad y la imagen urbana en las distintas localidades del municipio. Los trabajos se realizan en la cerrada Palmillas y contemplan la construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación con concreto hidráulico, con una inversión superior a los 3.8 millones de pesos provenientes de recursos propios.

El arranque de la obra fue encabezado por el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, quien acudió a la comunidad acompañado por vecinos, autoridades auxiliares, integrantes del cabildo, directores de diversas áreas del ayuntamiento y la síndica Liliana Jazmín Rivera Martínez. Durante el evento, se destacó que esta obra refleja el uso responsable de los impuestos de los contribuyentes y el compromiso del gobierno local con el desarrollo de las comunidades.

Al dar la bienvenida, las autoridades auxiliares de San Diego agradecieron al alcalde por atender una petición que durante años había sido solicitada por los habitantes. Señalaron que la obra no solo contribuirá a embellecer el entorno, sino que permitirá a las familias caminar con mayor seguridad, especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

En su mensaje, el presidente municipal reconoció el trabajo de gestión que realizan las autoridades auxiliares, quienes dijo de manera honorífica se encargan de canalizar las necesidades de la población ante el gobierno municipal. Destacó que su administración trabaja de la mano con el pueblo, llevando obra pública a todas las comunidades, de acuerdo con sus necesidades prioritarias y sin distinciones.

Nazario Gutiérrez Martínez subrayó que el gobierno de Texcoco mantiene el compromiso de redoblar esfuerzos para atender las peticiones ciudadanas, priorizando aquellas que representan mayor beneficio social. Reiteró que la inversión en infraestructura básica es fundamental para elevar la calidad de vida de la población y fortalecer el desarrollo comunitario.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Miguel Ángel Olivares Gálvez, explicó los detalles técnicos del proyecto. Informó que en la cerrada Palmillas se trabajará en una superficie de 2 mil 888.50 metros cuadrados, que incluye la construcción de 760 metros lineales de guarniciones de concreto, 567 metros cuadrados de banquetas con un espesor de 10 centímetros y 2 mil 160 metros cuadrados de conformación y afine de terracería.

Asimismo, se colocarán 2 mil 260 metros cuadrados de concreto hidráulico, además de la aplicación de pintura amarilla y blanca en guarniciones, pasos peatonales y líneas de circulación. La obra también contempla la construcción de un lavadero para el escurrimiento de agua pluvial y una boca de tormenta, acciones que permitirán un adecuado manejo del agua en temporada de lluvias.

La inversión total de esta obra asciende a 3 millones 875 mil 408.70 pesos, financiados completamente con recursos propios del municipio. Finalmente, el presidente municipal, junto con vecinos y autoridades, dio el banderazo de inicio de los trabajos y se comprometió a regresar a la comunidad de San Diego para entregar la obra concluida, reafirmando su compromiso con el bienestar de las y los texcocanos.