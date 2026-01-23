Inicia Gobierno de Huixquilucan 2026 con repavimentación de calle en la colonia El Olivo

El Gobierno de Huixquilucan arrancó el año 2026 con la entrega de una importante obra vial que beneficiará directamente a habitantes y automovilistas de la colonia El Olivo. Se trata de la repavimentación de la calle El Roble, obra pública que forma parte del Programa de Obra Pública 2026 impulsado por la administración municipal para mejorar la infraestructura urbana en todo el municipio.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó el evento de entrega de la obra y destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de su gobierno por mejorar la calidad de vida de las familias huixquiluquenses desde los primeros días del nuevo año. La calle intervenida fue repavimentada con concreto hidráulico, una técnica resistente que permite a las vialidades soportar mejor el peso de los vehículos y las condiciones climáticas a lo largo del tiempo.

La obra incluyó la rehabilitación de más de mil metros cuadrados de superficie, con una inversión que supera los 1.6 millones de pesos, recursos destinados a fortalecer la infraestructura urbana en zonas clave del municipio. Estos trabajos tienen como propósito principal mejorar la movilidad, reducir los tiempos de traslado y aumentar la seguridad, tanto para los peatones como para los conductores que transitan diariamente por esa zona.

Durante su mensaje, la alcaldesa señaló que iniciar el año con resultados visibles es una muestra clara de que la administración está cumpliendo con sus compromisos de campaña y con las expectativas de la ciudadanía. Contreras Carrasco subrayó que el Programa de Obra Pública 2026 contempla intervenciones en las tres zonas que integran Huixquilucan la Tradicional, la Popular y la Residencial con el objetivo de generar desarrollo urbano sostenido y equitativo.

Además de la colocación del nuevo pavimento, parte de los trabajos realizados incluyó la sustitución de descargas y líneas de agua potable en las viviendas cercanas a la vía, con la finalidad de evitar fugas y proteger la nueva superficie de concreto, lo que contribuye a garantizar una mayor vida útil de la repavimentación. Esta medida forma parte de una estrategia integral para asegurar que la obra funcione de manera eficiente por muchos años.

La directora general de Infraestructura y Edificación, Jessica Nabil Castillo Martínez, destacó que esta obra fue un reto cumplido en tiempo y forma, gracias a la planeación y esfuerzos del equipo de trabajo municipal. Señaló también que este tipo de intervenciones permiten elevar la calidad de las vialidades urbanas, lo cual tiene un impacto directo en la seguridad de los vecinos y en la conservación del valor de las propiedades en la zona.

Es importante recordar que, durante el año 2025, el Gobierno de Huixquilucan logró la repavimentación de más de 217 kilómetros de vialidades en todo el municipio, consolidando una de las campañas de infraestructura más amplias de los últimos años. Estas acciones han permitido transformar calles y avenidas que presentaban deterioro importante, favoreciendo un tránsito más seguro y ordenado para la población.

Con la entrega de la repavimentación de la calle El Roble en El Olivo, Huixquilucan da el banderazo de salida oficial a su programa de obras 2026, con la meta de seguir impulsando proyectos que promuevan el desarrollo urbano, la movilidad eficiente y el bienestar de todos sus habitantes.