M. Contreras respalda solicitud para declarar Patrimonio Cultural a la Unidad Habitacional Independencia

Magdalena Contreras respalda solicitud para declarar Patrimonio Cultural a la Unidad Habitacional Independencia

La alcaldía de Magdalena Contreras respaldó la solicitud presentada por habitantes de la Unidad Habitacional Independencia para que este conjunto urbano sea declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, un procedimiento que ya fue iniciado de manera formal ante la Secretaría de Cultura capitalina.

La petición, promovida por integrantes del colectivo Voces Comunidad Unidad Independencia, fue acompañada por más de 200 firmas de apoyo ciudadano y se sustenta en la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.

El objetivo es que se reconozca la relevancia histórica, social, cultural y arquitectónica del conjunto, considerado un referente del modelo de vivienda social desarrollado a lo largo del siglo XX.

De acuerdo con la información difundida por la alcaldía, la iniciativa se ha trabajado de manera coordinada con la concejala Ximena Molina y con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, encabezada por Ana Francis López Bayghen Patiño, instancia a la que fue dirigido el documento oficial que da inicio al procedimiento de solicitud de declaratoria.

La propuesta plantea que la Unidad Habitacional Independencia representa no solo un conjunto arquitectónico relevante, sino también un espacio clave en la construcción de identidad comunitaria dentro de la demarcación. En ese sentido, se subraya su importancia como patrimonio vivo, en el que convergen valores urbanos, sociales y culturales que han perdurado a lo largo de varias décadas.

Al referirse a la iniciativa, la concejala Ximena Molina señaló que el eventual reconocimiento permitiría visibilizar la historia de la comunidad y el papel que ha tenido la organización vecinal en la conservación de su entorno. Indicó que el proceso busca reconocer tanto los elementos materiales del conjunto como las prácticas sociales y comunitarias que le dan significado.

Las y los habitantes de la Unidad Habitacional Independencia informaron que el procedimiento contemplará la elaboración de un expediente integral para sustentar técnica y socialmente la solicitud. Dicho expediente incluirá mesas de discusión, registros fotográficos y encuentros con académicos, artistas y vecinas y vecinos, con el fin de documentar el valor del conjunto urbano desde distintas perspectivas.

De concretarse la declaratoria, señalaron, se podrían establecer mecanismos de protección, conservación y salvaguarda del conjunto habitacional, además de fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de este espacio urbano. También destacaron que el reconocimiento contribuiría a preservar su valor cultural frente a los procesos de transformación de la ciudad.

La alcaldía de Magdalena Contreras expresó que reconoce y respalda este ejercicio de organización vecinal y gestión cultural, y manifestó su disposición para acompañar las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes. La evaluación y eventual dictaminación de la solicitud quedará a cargo de las autoridades culturales de la capital, conforme a los criterios establecidos en la legislación vigente.