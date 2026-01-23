Morena llama a empresas de la CDMX participar en la construcción del PGD

Diputada Xóchitl Bravo con empresarios

La coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, llamó al sector empresarial a conocer y enriquecer con opiniones el Proyecto del Plan General de Desarrollo 2025-2045 (PGD).

Destaco que ello permitirá definir cómo será la metrópoli en la que queremos vivir, lo anterior, durante un foro organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital.

La legisladora destacó la importancia del plan que definirá el rumbo de la capital durante los próximos 20 años.

“Por eso, es que estos foros son tan importantes. Porque este Plan General es cómo todas y todos convivimos en el mismo espacio; el espacio público. Pero también en el espacio financiero, el espacio laboral. Pero también hay muchos otros temas que obviamente tienen que ver con todas y todos ustedes (los empresarios)”, enfatizó.

Frente a decenas de empresarias y empresarios, explicó que el Congreso capitalino diseñó, conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad de México, una estrategia para que la población y todos los sectores conozcan el Proyecto del PGD, la cual consiste en la realización de foros abiertos, con la finalidad de que la gente se sienta incluida y contribuya a mejorar dicho documento.

“Hemos diseñado con nuestras secretarías; con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, toda una estrategia donde nadie se quede sin opinar y sin consultar. Aprendemos de lo que no nos salió bien, para transformarlo, y que nos salga extraordinariamente bien. Pero, sobre todo, de la mano de todos los sectores y del mayor número de población de esta ciudad”, puntualizó.

Al respecto, Bravo informó que continuarán llevándose a cabo otros foros con diferentes sectores y que posteriormente el Congreso local realizará una compilación de las opiniones y propuestas que serán incluidas en el Proyecto del PGD para robustecerlo. Se trata, añadió, de hacer una revisión profunda para crear un instrumento que defienda a cada una y cada uno de los capitalinos.